FETÖ'nün hiyerarşisi deşifre edilerek örgüt sözlüğü hazırlandı

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü Fetullahçı Terör Örgütü’ne yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde soruşturmalardan elde ettiği veriler çerçevesinde FETÖ sözlüğü hazırlandı. ‘FETÖ-PDY Silahlı Terör Örgütü Anlatım Kılavuzu’ başlıklı 89 sayfalık sözlükte örgütün içerisinde sivil ve mahrem yapılanmada yer alan görevlendirmeler tek tek açıklamasıyla birlikte yer aldı.

3 BAŞLIKTA SIRALANIYOR

Sözlükte sırasıyla FETÖ’nün kendi içerisindeki kullandığı terimleri en başta Türkiye İmamı ile başlarken sırasıyla Paralel Devlet Sivil Yapılanması, Paralel Devlet Rehberlik (Eğitim) Yapılanması, Paralel Devlet Mahrem Ünite Yapılanması başlıkları altında sıralanıyor. Soruşturma birimleri bu sistemin sadece Konya’da değil Türkiye’nin dört bir tarafında da uygulandığı tespitinde bulunuyor.

SİVİL YAPILANMA

Paralel Devlet Sivil Yapılanması içerisindeki görev dağılımı şu şekilde: İl İmamı, Molla, İl imamı sekreteri, İl genel muhasebecisi, Eyalet imamı, eyalet muhasebecisi, Büyük bölge imamı, Büyük bölge muhasebecisi, Küçük bölge imamı, Taşra ilçe imamı, Grup Sohbet Hocası/Mütevelli Sohbet Hocası, Mütevelli ve Sohbet Grupları, Ünite Yapılanması, Milli Eğitim, Sağlık Ünitesi.

EĞİTİM YAPILANMASI

Paralel devlet Rehberlik (Eğitim) Yapılanması birimi altında yapılan görevlendirme listesi ise şu şekilde: “Konya İl Eğitim Danışmanı, İl Kredi Yurtlar Mesulü, İl Yurtlar Mesulü, İl Üniversite Mesulü, İl Lise Mesulü, İl İlköğretim Mesulü , Kendi Evinde Kalan Üniversite Öğrenci Mesulü, İl Dershane- Kolej Genel Müdürleri, İl Ma-Do Mesulü



EYALET YAPILANMASI

Eyalet Talebe Mesulü, İlköğretim Mesulü, Lise Mesulü, Üniversite Mesulü, Yurt Mesulü, Eyalet Ma-Do Mesulü, Devreci Mesulü, Anafen Mesulü, Büyük Bölge Talebe Mesulü, Büyük Bölge İlköğretim Mesulü, Büyük Bölge Lise Mesulü, Büyük Bölge Üniversite Mesulü, Büyük Bölge Devreci Mesulü, Bölge Talebe Mesulü, Öğrenci evi ve Ev İmamı, Çetele, Bölge Üniversite Mesulü, Bölge Lise Mesulü, Bölge İlköğretim Mesulü, Dost evi Mesulü, Ser Rehber, Belletmen- Kat Sorumlusu- Yurt Rehberi, Arama- Tarama Mesulü, Vasıfsız Cemaat, Himmet, Tedbir- Müstear isim- Takiyye, Hususi Talebe Mesulü.”

8 YIL BİREBİR İLGİLENİYOR

Şehir Dışı Talebe Mesulü yapılanması ise örgüt içerisinde yer alan askeri öğrencinin, öğrencilik süresi boyunca iki haftada bir öğrencilerin öğrenim gördükleri illere giderek, örgütsel faaliyet yaptıran ve birebir ilgilenen kişi olarak nitelendiriliyor. Bu hücrede kullanılan ve yer alan pozisyonlara verilen isimler ve kullanılan terimler şu şekilde: “Öğrenci, Doktor, Serdoktor, Gezici Doktor, Asistan, Şok Mangası, Lider- KADET Teşkilatı.

Örgütü anlama kılavuzu

İL EĞİTİM DANIŞMANI: Bir ilde öğrencinin örgüte kazandırılması, askeri lise veya harp kuluna yönlendirmesi gibi tüm eğitim alanındaki faaliyetlerden sorumlu olan kişi. Büyük Bölge Talebe Mesulü, Bölge Talebe Mesulü, Ser Doktor, Doktor ve Şehir Dışı Talebe Mesulü kendisine bağlı görev yapar.

GENEL MÜDÜR: Mahrem yapı içindeki en üstteki pozisyondur. Müdür, müdür yardımcıları, öğretmenlerden sorumludur. Generallere ‘Öğretmen’ olarak ders verebilir.

MÜDÜR: Genel Müdüre bağlı olarak çalışan müdür yardımcısı, öğretmen, öğrencilerden sorumlu kişi. Müdürler ‘öğretmen’ olarak yüksek rütbeli askeri personelle ilgilenebilir.

ÖĞRETMEN: Askeri personel (Öğrenci) ile haftada bir birebir görüşen kişi.

ASİSTAN: Askeri okullarda okuyan öğrencilerden sorumlu Şehir Dışı Talebe mesulü, doktor, ser doktorların öğrenciyle ilgilenip ilgilenmediğini kontrol eder. Askeri öğrencinin yapıya bağlılığı ile ilgili değerlendirme ve puanlamayı sorumlu olduğu öğretmeninden elde ederek puanlama yapar.

GEZİCİ: İl Eğitim Danışmanları, serdoktorlar ile toplantı yaparak altlarındaki mekanizmayı denetler. Genel müdüre doğrudan bağlıdır. Genel müdür ile iller arasındaki bilgi akışını sağlar.

Pilotlar lider teşkilatından

Sözlükte yer alan terimlerden olan Lider- Kadet Teşkilatı, FETÖ yapılanmasına mensup olmayan veya bu yapılanmadan çıkan öğrencileri tasfiye etmek amacıyla oluşturuldu. Bu teşkilata seçilen kişilerin Hava Harp Okullarında uçak pilotu olarak seçiliyor. Kadet Teşkilatına seçilen kişiler, Filo Komutanı, Tim ve Kol Komutanı ile yapılan istişareler sonucu seçiliyor.

(Yenişafak)