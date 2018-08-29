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FETÖ şüphelileri, askeri görünce Meriç'e atlayarak kaçtı

Edirne'de 2 Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi, Meriç Nehri'ne atlayarak kaçtı.

  • AA
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AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Edirne Jandarma Komutanlığı ekipleri, Uzunköprü ilçesi Saçlı Müsellim köyüne FETÖ şüphelilerini yakalamak için operasyon düzenledi.

Operasyon sırasında, FETÖ'ye üye olmak suçundan dosyaları bulunan S.C.Ç (26) ve Ö.S (39) Meriç Nehri'ne atlayarak kaçtı.

Aynı gruptaki, Sinop Çevik Kuvvet Müdürlüğünde komiser iken ihraç edilen H.B.T (26), A.A (33), Ü.G.B (26) ve R.B (26) ise gözaltına alındı.

İşlemlerinin tamamlanması sonrasında adliyeye sevk edilen zanlılardan Ü.G.B. serbest bırakıldı, R.B, H.B.T. ve A.A ise tutuklandı.

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