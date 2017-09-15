FETÖ şüphelileri sınırda avcı barınağında yakalandı
Edirne’de Yunanistan’a kaçma girişiminde olan arama ve yakalama kayıtları bulunan 2 FETÖ şüphelisi, avcı kulübesinde saklanırken yakalandı.
- AA
Alınan bilgiye göre, Edirne Jandarma Komutanlığı ekipleri, İpsala’nın Yenikarpuzlu beldesinde bir avcı barınağında saklanan kişiler olduğu bilgisine ulaştı.
Jandarma, Bıyıklı Köprüsü mevkisindeki barınakta 3’ü çocuk 5 kişi olduğunu tespit etti.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca Fetullahçı Terör Örgütü / Paralel Devlet Yapılanması soruşturması kapsamında haklarında dava açılan ve firari kayıtları bulunan E.K ve eşi H.K gözaltına alındı.
FETÖ şüphelisi çift ve yanlarındaki 2,6 ve 9 yaşlarındaki çocukları jandarma komutanlığına götürüldü.
Daha sonra E.K. ve eşi H.K. Keşan Emniyet Müdürlüğü’ne teslim edildi.
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