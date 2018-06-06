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FETÖ şüphelileri Yunanistan'a kaçamadan yakalandı

Edirne'de, Yunanistan'a kaçma girişimindeki Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi 3 kişi, jandarma ekiplerince sınırda yakalandı.

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Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Meriç ilçesine bağlı Adasarhanlı köyünde A.D'nin kullandığı otomobili durdurdu. Otomobilde, örgüte üyelik oldukları ve "ByLock" kullandıkları iddiasıyla haklarında arama kaydı bulunan N.E.Ş, K.P ve F.P ile göçmen kaçakçılığı suçlamasıyla sürücü A.D. gözaltına alındı. Bu arada Edirne Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, ocak ayından bu yana Yunanistan ve Bulgaristan'a kaçma girişimindeki 127 FETÖ, 16 PKK, 2 DEAŞ ve 1 MLKP terör örgütü üyesi şüphelisini yakaladığı bildirildi.

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