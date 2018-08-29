Edirne'de, FETÖ şüphelisi 5 kişi Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalandı Alınan bilgiye göre, Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları araştırma ve takip sonrasında, gişeler mevkisinde bir otomobili durdurdu.