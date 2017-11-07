FETÖ şüphelileri Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalandı

Edinilen bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren Edirne Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Keşan ilçesi girişinde durumundan şüphelendikleri 2 otomobili durdurdu.

Otomobillerde bulunan 10 kişi ile sürücüler gözaltına alındı.

Aralarında meslekten daha önce ihraç edilen komiser, öğretmen ve esnafın da bulunduğu 10 kişinin, örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları belirlendi.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, daha sonra Edirne Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.