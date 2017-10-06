FETÖ şüphelisi 20 askere tutuklama talebi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nca, FETÖ'nün şifreli mesajlaşma programı "ByLock" kullancılarına yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 43 askerden 31'i emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edildi.

Savcılık, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak örgütün TSK yapılanmasına ilişkin önemli bilgiler verdiği gerekçesiyle 11 şüphelinin adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakılmasını, yine "ByLock" kullanıcısı olduğu tespit edilen 20 şüphelinin ise ''silahlı terör örgütüne üye olma'' suçundan tutuklanmasını talep etti.

Nöbetçi sulh ceza hakimliği, etkin pişmanlıktan yararlanan 11 şüpheliyi adli kontol hükümleri uygulayarak serbest bıraktı.

Tutuklunması talebiyle hakimliğe sevk edilen 20 zanlının işlemleri ise sürüyor.