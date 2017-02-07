FETÖ şüphelisi 92 polise, 15 yıl hapis istemi

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandığı tespit edilen 80'i tutuklu 92 emniyet personeli hakkında, ''silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçundan on beşer yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından FETÖ'nün emniyet yapılanması ve "ByLock" programını kullananlara yönelik yürütülen soruşturmada, 80'i tutuklu 92 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı.

FETÖ'ye ve eylemlerine ilişkin bilgilerin yer aldığı iddianamede, FETÖ/PDY elebaşı Fetullah Gülen'le ilgili, şunlar kaydedildi:

"Yabancı gizli servislerin izin ve icazetiyle yurtdışında yaşaması, ülkeye gelmekten ısrarla kaçınması, milletin binlerce yıllık inanç ve değerlerini sistematik olarak dejenere etmesi, 15 Temmuz'da olduğu gibi Türk milletinin bekasına kastedeceğini göstermesi, Türk milletini ve onun temsil ettiği değerleri yok etmeyi onu bu topraklardan söküp atmayı amaçlayan, Haçlı Seferlerini 'Batı'nın hizmetindeyiz, Haçlılar'dan size zarar gelmez' diyerek savunması, yurtdışına kaçırdığı militan kadrosuyla adeta 'ihanet konsülü' kurup, kapı kapı da dolaşarak, Türk milletine ve onun bekasına düşman devşirmesi, nedeniyle: FETÖ/PDY lideri Fetullah Gülen'in aslında beklenen 'mehdi, mesih' değil, yüce Türk milleti ve onun temsil ettiği değerler için, Keşiş Pierre'den (Pierre L'ermite) başkası olmadığını bize göstermiştir."

İddianamede, FETÖ/PDY üyesi oldukları ve "ByLock" kullandıkları tespit edilen, iddiaları reddetmek dışında örgütsel tavır göstererek makul bir savunma yapmayan 80'i tutuklu 92 emniyet personeli hakkında, 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası talep edildi.