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FETÖ şüphelisi bir kişi, TSK içindeki FETÖ'cülerin askerlere 'şok mangaları' adı altına nasıl işkence ettiğini anlattı

FETÖ iddianamesinde yer alan bir şüpheli, TSK içindeki FETÖ’cülerin kendilerinden olmayan askerlere “şok mangaları” denilen eğitim adı altında nasıl işkence ettiklerini anlattı.

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan bir iddianame, Türk Silahlı Kuvvetleri ( TSK) içindeki FETÖ’cülerin kendilerinden olmayan ya da örgütten kopmaya çalışan askerlere “şok mangaları” denilen eğitim adı altında nasıl işkence ettiklerini ortaya çıkardı.

İddianamede şüpheli olarak yer alan Emrullah A., bir süre FETÖ imamlarıyla görüşmeyip örgüt toplantılarına katılmayınca, komutanlardan müthiş baskı gördüklerini, hatta askeri kampta “şok” mangalarına alındıklarını belirterek, “Şok mangalarında akıl almaz işkenceler oluyordu. Örneğin bazı komutanlar, sırf küçük düşürmek için ‘Sen silahı bırak, şu sopayı al. Sana silah yakışmıyor’ diyorlardı. Bazen de ‘Çam ağacındaki iğneli yaprakları say’ ya da ‘Şu ağustosböceğini sustur, komutan rahatsız oluyor’ gibi akıl almaz emirler veriyorlardı. Toplantıya gitmediğimin bilgisinin, bağlı olduğum abiden komutanlara gittiğini, böylece hangi komutanın FETÖ’cü olduğunu da anlıyordum.” dedi.

(Habertürk)

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