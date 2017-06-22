FETÖ şüphelisi Bulgaristan sınırında yakalandı

Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, İstanbul'da esnaf olan FETÖ şüphelisi M.Ş'nin, Bulgaristan'a çıkış yapmak için geldiği Dereköy Sınır Kapısı'nda Kırklareli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alındığı bildirildi.

Açıklamada, M.Ş.'nin örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock" kullandığının tespit edildiği belirtildi.

Sağlık kontrolünden geçirilen M.Ş. emniyet müdürlüğüne götürüldü.