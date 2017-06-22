FETÖ şüphelisi Bulgaristan sınırında yakalandı
Kırklareli'nde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında aranan bir şüpheli, Bulgaristan'a çıkış yapmak isterken gözaltına alındı.
- AA
Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, İstanbul'da esnaf olan FETÖ şüphelisi M.Ş'nin, Bulgaristan'a çıkış yapmak için geldiği Dereköy Sınır Kapısı'nda Kırklareli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alındığı bildirildi.
Açıklamada, M.Ş.'nin örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock" kullandığının tespit edildiği belirtildi.
Sağlık kontrolünden geçirilen M.Ş. emniyet müdürlüğüne götürüldü.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.