Yakalanan şüpheli, FETÖ'ye bağlı derneğe 100 bin lira bağış yaptığını itiraf etti

Eskişehir 4. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanmasına başlanan FETÖ şüphelisi Hüseyin Şentürk, hakkındaki suçlamalara ilişkin yaptığı savunmada FETÖ'ye bağlı derneğe 100 bin liralık bağış yaptığını itiraf etti. Şentürk, “Özel Samanyolu Ümit Okulunda sınıf öğretmeni olarak görev yapıyorum. Çocuklarımı Özel Samanyolu Gülbahar Anadolu Lisesi’ne gönderdiğim doğrudur. Bir çocuğum 2012 yılında vefat etti. Onun adına Kimse Yok Mu Derneği'ne 100 bin liranın üzerinde havale gönderdiğim doğrudur” açıklamalarında bulundu.

Ayrıca firari şahısın yakalanması sırasında üzerinde 3 adet cinsel uyarıcı hap ve 4 adet prezervatif bulundu. Mahkeme heyeti şahsın tutukluluk halinin devamına karar verdi.