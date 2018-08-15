FETÖ şüphelisi kadın tutuklandı
Karabük'te FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan adliyeye sevk edilen kadın çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
- İHA
Edinilen bilgiye göre, Karabük Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne düzenlenen operasyonda, Z.K. (33) isimli kadın, örgüte üye olmak suçundan gözaltına alındı. Şüpheli kadının örgütün gizli haberleşme programı olan 'ByLock' kullanıcı olduğu da tespit edildi.
Gözaltına alınan kadın şüpheli, sağlık kontrolünden geçirilerek sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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