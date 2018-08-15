Son Dakika Haberleri 15

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

FETÖ şüphelisi kadın tutuklandı

Karabük'te FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan adliyeye sevk edilen kadın çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Edinilen bilgiye göre, Karabük Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne düzenlenen operasyonda, Z.K. (33) isimli kadın, örgüte üye olmak suçundan gözaltına alındı. Şüpheli kadının örgütün gizli haberleşme programı olan 'ByLock' kullanıcı olduğu da tespit edildi.
 
Gözaltına alınan kadın şüpheli, sağlık kontrolünden geçirilerek sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
İstanbul’da kadının kafatasının kırıldığı feci kaza kamerada

İstanbul’da kadının kafatasının kırıldığı feci kaza kamerada

Amerikan malı otomobiller hangileri? Vergiyle ABD arabaları kaç lira oldu?

Amerikan malı otomobiller hangileri? Vergiyle ABD arabaları kaç lira oldu?

Süper Lig'e gelen en iyi yabancı futbolcular!

Süper Lig'e gelen en iyi yabancı futbolcular!

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA