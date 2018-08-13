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FETÖ şüphelisi sınırda yakalandı

Edirne'de Yunanistan'a kaçma girişiminde yakalanan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi kişi gözaltına alındı.

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 Alınan bilgiye göre, 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'na bağlı Hudut Birliği devriye timi, Yunanistan sınırında 1. Derece Askeri Yasak Bölge'de kaçma girişimindeki kişiyi tespit etti.      
 
Yakalanan Selami B'nin FETÖ'ye bağlı okullarında İngilizce öğretmenliği yaptığı belirlendi. Zanlının sorgusu sürüyor.      
  

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