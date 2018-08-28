FETÖ şüphelisini usulsüzce serbest bırakan hakim Hasan Akdemir'in daha önce rüşvet almaktan tutuklandığı ortaya çıktı

15 Temmuz darbe girişimi sonrası Fetullahçı Terör örgütüne finansla destek sağladığı ileri sürülen AKFA Holding'in yöneticisi Cahit Paksoy İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderildi. 25 Ağustos 2016 günü Paksoy'un avukatları iddiaya göre, İstanbul Anadolu 5. Sulh Ceza eski Hakimi olarak görev yapan Hasan Akdemir'in yanına gitti. Paksoy'un serbest bırakmak isteyen avukatların isteği üzerine, yine iddiaya göre hakim Akdemir, dosyada tahliye talebini değerlendirecek Sulh Ceza Hakimini odasına çağırdı. Odasında avukatlarında olduğu sırada, meslektaşlarına Cahit Paksoy'un FETÖ'cü olmadığı ve serbest kalması gerektiği telkinlerinde bulundu. Dosyayı değerlendirecek bir başka hakimin odasına da giden Akdemir ona da tahliye telkininde bulundu. Hakim Hasan Akdemir, bu isteklerini diğer meslektaşlarına kabul ettirmeyince 11 Kasım 2016 tarihinde Cahit Paksoy'un soruşturma dosyasını savcılıktan talep etti. Talebi reddedilen Paksoy, usule aykırı şekilde defalarca dosyayı incelemeye çalıştı.

YARGILANACAK

Akdemir'in dosyayı inceleme talebi Anadolu Başsavcılığı'nca defalarca reddedilmesine rağmen başka mahkemeden izinsiz şekilde dosyayı alan Akdemir, yetki ve görevi olmadığı halde Paksoy'u tahliye etti. Tahliye ardından Akdemir hakkında, HSK tarafından inceleme başlatıldı. HSK'nın incelemesi ardından, hakkında kovuşturma yapılması kararı verildi ve karar İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi. Özel Soruşturma Bürosu tarafından Hasan Akdemir hakkında, "Görevi kötüye kullanma ve yargı görevini yapanı etkileme" suçlarından 10 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

HAKİM TANIK OLARAK İFADE VERDİ

Düzenlenen iddianamede, Hasan Akdemir'in Paksoy'u tahliye ettirmek için etkilemeye çalıştığı Anadolu 1. Sulh Ceza Hakimi Burak Kılıç'ın, tanık olarak alınan ifadesi yer aldı. Hakim Kılıç, Hasan Akdemir'in kendisini etkilemek için Cahit Paksoy'un FETÖ'cü olmadığı yönünde sözler söylediğini, aslında Paksoy'u kendisinin tahliye etmek istediğini fakat hakkında FETÖ'cü dedikoduları olduğu için bu işi yapamadığını anlattığı yer aldı.

İddianamede, hakimin yazdığı 6 sayfalık gerekçeli karar niteliğindeki tahliye kararını soruşturma dosyasına ekleyerek, ileri deki yargılama aşamasında Paksoy lehine bir durum oluşturmak istediği de kaydedildi.

Hasan Akdemir, FETÖ soruşturmaları kapsamında tutuklanan ve daha sonra serbest bırakılan işadamı Fikret İnan'dan rüşvet aldığı ve tekrar almak için zorladığı iddiasıyla suçüstü yakalanmış, Akdemir hakkında "Görevini kötüye kullanarak nüfuz sağlamak" ve "rüşvet" suçlarından 9 yıldan 22 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlenmişti.

(Sabah)