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FETÖ terör örgütü değil!

Fetullah Gülen’in yeğeni Mehmet Mezher Gülen, FETÖ’nün terör örgütü olmadığını iddia etti, şahit olarak ise firari sanıklardan Can Dündar’ı gösterdi.

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İzmir'de FETÖ/PDY’nin sözde Karşıyaka eyaletine yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan örgütün elebaşı Fetullah Gülen’in yeğeni Mehmet Mezher Gülen’in savunması, akıllara durgunluk getirdi. Yeğen Gülen, yargı tarafından kabul edilmesi ve açılan yüzlerce davanın iddianamesinde yer almasına rağmen, FETÖ/PYD’nin silahlı terör örgüt olmadığı iddia ederek, amcası Fetullah Gülen’in izinden gittiğini gösterdi. 

ŞIRACININ ŞAHİDİ BOZACI

Örgütün ‘Okullar ve dershaneler Türkiye sorumlusu’ olan Mehmet Mezher Gülen, FETÖ’nün terör örgütü olmadığına dair iddiasına dayanak olarak da MİT TIR’ları ve darbe girişimi davalarının firari sanığı Can Dündar’ı göstermesi de şaşkınlığa yol açan ikinci unsur oldu. Davayı sulandırmaya çalışan yeğen Gülen’in ifadesi ‘Şıracının şahidi bozacı’ atasözünü hatırlattı. Hakkında 22 buçuk yıla kadar hapis cezası istenen Mehmet Mezher Gülen savunmasında, “Silahlı terör örgütüne üye olmakla suçlanıyorum. Sizler de biliyorsunuz ki aslında böyle bir örgüt yok. Hiç kimse buna ‘var’ diyemiyor. Hatta Can Dündar’ın programında da olmadığını söylediler. Dolayısıyla böyle bir terör örgütü olmadığına göre terörist olmam, böyle bir örgüte üye olmam söz konusu değildir” ifadelerini kullandı. 

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