FETÖ tetikçisi polis Altıntaş’ın, WhatsApp grubunda “El Kaide karşıtı” mesajları ortaya çıktı

Geçtiğimiz 19 Aralık'ta Rus Büyükelçi Andrey Karlov'u silahla vururak öldüren polis Mevlüt Mert Altıntaş'la ilgili yeni bilgiler ortaya çıktı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında suikastçının terör eylemi sonrasında sergilediği profil ile ele geçirilen mesajlar arasındaki çelişki hedef şaşırtmaya çalıştığını net bir şekilde ortaya koydu. Sabah'ta yer alan habere göre, Altıntaş'ın "Sosyal Doku" adlı WhatsApp grubundan aynı terör örgütlerinin Suriye ve Irak'ta "Cihad" ilan etmelerini eleştirdiği ortaya çıktı. Suikastçının, saldırıdan 1 ay önce Kırıkkale'de yaşayan sevgilisine WhatsApp mesajında "şehit olmak istiyorum" diye yazdığı, bu yazışmalardan bir süre sonra da bir Rus hayat kadınıyla para karşılığı ilişkiye girdiği tespit edildi.