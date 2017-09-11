Son Dakika Haberleri E-gazete 11Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

FETÖ tetikçisi polis Altıntaş’ın, WhatsApp grubunda “El Kaide karşıtı” mesajları ortaya çıktı

Rus Büyükelçi Andrey Karlov’a “El Kaide” süsü ile suikast düzenleyen FETÖ tetikçisi polis Mevlüt Mert Altıntaş’ın, WhatsApp grubunda “El Kaide karşıtı” mesajları ortaya çıktı.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Geçtiğimiz 19 Aralık'ta Rus Büyükelçi Andrey Karlov'u silahla vururak öldüren polis Mevlüt Mert Altıntaş'la ilgili yeni bilgiler ortaya çıktı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında suikastçının terör eylemi sonrasında sergilediği profil ile ele geçirilen mesajlar arasındaki çelişki hedef şaşırtmaya çalıştığını net bir şekilde ortaya koydu. Sabah'ta yer alan habere göre, Altıntaş'ın "Sosyal Doku" adlı WhatsApp grubundan aynı terör örgütlerinin Suriye ve Irak'ta "Cihad" ilan etmelerini eleştirdiği ortaya çıktı. Suikastçının, saldırıdan 1 ay önce Kırıkkale'de yaşayan sevgilisine WhatsApp mesajında "şehit olmak istiyorum" diye yazdığı, bu yazışmalardan bir süre sonra da bir Rus hayat kadınıyla para karşılığı ilişkiye girdiği tespit edildi.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Arakan'da katlettikleri Müslümanların bedenlerini çuvallara koymuşlar

Arakan'da katlettikleri Müslümanların bedenlerini çuvallara koymuşlar

Başbakan Yıldırım şenlikte ata bindi

Başbakan Yıldırım şenlikte ata bindi

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA