"FETÖ Türkiye avukatlar imamı" hakkında iddianame kabul edildi
Tokat'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, 'Türkiye avukatlar imamı' olduğu iddiasıyla tutuklanan Şenel S. hakkında düzenlenen iddianame Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.
- İHA
Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturmada 'Türkiye avukatların imamı' olduğu öne sürülen Şenel S. ve KPSS şüphelisi olan eşi Fikriye S. Eylül ayında çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Şenel S., 22,5 yıla kadar hapis cezası ile yargılanacak.
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