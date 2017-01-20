Son Dakika Haberleri E-gazete 20Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

FETÖ tutuklularının 'peygamber ziyareti' yalanı

Tutuklu FETÖ mensuplarının, birbirlerinin moralini yüksek tutmak için rüyalarında Hazreti Muhammed'i cezaevini ziyaret ederken gördüklerini söyledikleri, bir zanlının ailesine yazdığı mektupla ortaya çıktı.

  • ANKARA (AA)
  • 1
  • 6
  • 0
  • 0
  • 0
  • 3
x

Tutuklu Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensuplarının, birbirlerinin moralini yüksek tutmak için rüyalarında Hazreti Muhammed'i cezaevini ziyaret ederken gördüklerini söyledikleri, bir şüphelinin ailesine yazdığı mektupla ortaya çıktı.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, cezaevi müdürlüklerine ulaşan tutuklularca yazılan mektuplar ve zanlıların birbirlerine gönderdikleri notlarda anlatılan rüyalarla, FETÖ mensuplarının moralleri yüksek tutulmaya çalışılıyor.

Kırıkkale'nin Keskin ilçesindeki cezaevinde tutuklu bulunan bir zanlı, ailesine gönderdiği mektupta iki farklı rüyaya yer verdi.

Zanlı, cezaevinde tutuklu bulunan başka bir örgüt üyesinin rüyasında Hazreti Muhammed'in cezaevini ziyaret ettiğini gördüğünü belirtti.

Tutuklu, mektupta, "Alemlerin efendisinin karşı koğuşumuzu ziyaret ettiğini ve verdiği mesajı duydum. Neredeyse mutluluk zehirlenmesiyle komaya girecek durumdayım." ifadelerine yer verdi.

Mektupta, iki rüya şöyle anlatıldı:

"Efendimiz, yanında İmam-ı Rabbani hazretleriyle geliyor ve 'Buraları artık Medrese-i Yusufiye değil, Medrese-i Muhammediye.' diyor. Bir bacımız da yakınını ziyarete geliyor. Park yerinde arabada beklerken bizim bulunduğumuz yeri Kabe-i Muazzama olarak görüyor ve içeri girmek istiyor ama oradaki görevli 'Sen buraya giremezsin.' diyor. Bizim duyduklarımızdan kayda değer olanlar bunlar." 

DEVAMI İÇİN TIKLAYIN

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
muharrem20.01.2017 14:35
Adi papaz.sakal bile bırakamıyor.Bir tane sünnete bile sahip çıkmadı ki.Nasıl da inandırmış kendisi gibi alçakları.
  • 0
  • 0
Şikayet Et
 
Askerimiz El Bab'ta keskin nişancı tüfeği ile böyle atış yaptı

Askerimiz El Bab'ta keskin nişancı tüfeği ile böyle atış yaptı

25 maddede referandumda neden 'evet'

25 maddede referandumda neden 'evet'

Denizden çıkarılan canavarlar

Denizden çıkarılan canavarlar

Bir anda ortaya çıkan yaratıklar korkuttu

Bir anda ortaya çıkan yaratıklar korkuttu

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA