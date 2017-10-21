FETÖ tutuklusu kardeşini ziyaret eden kişide flaş bellek bulundu

Edirne'de, "Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyeliği" suçundan tutuklu kardeşini ziyarete gelen kişinin üzerinde flaş bellek ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Edirne F Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda, "FETÖ/PDY'ye üye olmak" suçundan tutuklu bulunan E.K'yi ziyarete gelen kardeşi B.K'nin nizamiyede yapılan aramasında, mont cebinin astarı ile kumaş arasına gizlenmiş vaziyette 1 flaş bellek bulundu.

B.K. hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.