FETÖ üst düzey kişilerle evlendirmek için genç kızların başını açtırmış

Osmaniye'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında 154'ü tutuklu 381 sanık hakkında 32 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianamede, örgütün sözde evlendirme sorumlusu ablalarının başörtülü genç kızlara, "Açılırsan senin üst düzey şahıslarla evlenmeni sağlayabiliriz." diyerek telkinlerde bulunduğu tespiti yer aldı.

FETÖ/PDY'nin kentteki "çatı yapılanmasına" yönelik hazırlanan ve 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen bin 457 sayfalık iddianamede, örgütün üniversite son sınıftaki kız öğrencileri saflarına çekme ve üst düzeydeki kamu ve askeri görevlilerle evlendirmek vaadiyle uyguladığı yöntemler anlatıldı.

Sanıkların "silahlı terör örgütü yönetme", "silahlı terör örgütüne üye olma" ve "Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkındaki Kanun'a muhalefet" suçlarından cezalandırılması istenen iddianamede, 2016 yılında boş bir araziye atılan örgütsel kitap ve dökümanlar üzerinde yapılan parmak izi araştırması sonucu kitap ve dökümanların sahibi olduğu belirlenen R.B. isimli kadının ifadesine yer verildi.

R.B, ifadesinde 2010 yılında Korkutata Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü'nü kazanarak 2014'te mezun olduğunu belirtti.

Eğitimi süresince örgüte ait "ışık evleri"nde kaldığını ancak FETÖ'yle herhangi bir bağı olmadığını öne süren R.B, örgütle bağlantısı olduğunu bildiği tek kişinin firari sanık A.K. isimli kadın olduğunu anlattı.

A.K'nin mezun olan ya da olabilecek durumdaki kız öğrencilerden sorumlu olduğunu belirten R.B, bu durumdaki kız öğrencilere, "Hayata dair planınız nedir?" diye sorarak onların geleceğine dair planlar hazırladığını ve kendilerine yakın buldukları kız öğrencilere, "Biz seninle devam etmek istiyoruz." şeklinde öneri getirdikleri beyanında bulundu.

"Açılırsan senin üst düzey şahıslarla evlenmeni sağlayabiliriz"

Sanığın kendisine, "Sen güzel bir kızsın, göze hitap ediyorsun, açılırsan senin üst düzey şahıslarla evlenmeni sağlayabiliriz." dediğini kaydeden R.B, A.K'nin üst düzey şahısları asker, hakim ve savcı olarak tanımladığını ancak bunun için başını açması gerektiğini söylediğini ifade etti.

Bu teklife şaşırması üzerine A.K'nin açıklama olarak "üst düzey birine daha iyi hitap etmek için açılması gerektiğini, böylece hizmet hareketine daha çok katkı sağlayacağını" söylediğini belirten R.B, sanığın kendisinden ayrıca vesikalık fotoğrafını istediğini ancak vermediğini savundu.

Evlilik kataloğu hazırlamış

İddianamede, şu an halen firari olan ve örgütün "Osmaniye VIP mütevelli heyeti"nde olduğu iddiasıyla hakkında yakalama kararı bulunan N.K'nin gelini A.K'nin, örgüt yapılanmasında evlendirme sorumlusu olduğu ifade edilerek, şüphelinin, FETÖ'ye yeni üyeler kazandırmak amacıyla örgüt üyelerinin evlendirilmesi için evlilik kataloğu hazırladığı kaydedildi.

A.K'nin, FETÖ'nün sözde hizmet hareketine daha iyi hizmet edilmesi amacıyla örgüt üyelerinin en yararlı olacak şekilde evlendirilmesi için faaliyet yürüttüğü tespiti de iddianamede yer aldı.