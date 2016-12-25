FETÖ üyesinden 'şifreli mesajlaşma' itirafı

Kilis'te, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında tutuklulardan biri, örgütün 15 Temmuz hain darbe girişimi sonrasında üyeleriyle iletişimi sürdürmek için telefonlara "Eagle" yerine "Tango" görünümlü başka bir şifreli mesajlaşma programı yüklediğini itiraf etti.

Kilis Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan ve Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen 148 sayfalık iddianamede, 30 tutuklu sanıktan bazılarının örgütün üyeleriyle iletişim yöntemlerine ilişkin detaylara yer verildi.

"FETÖ gizliliğe büyük önem veriyor"

Merkezi Kilis'te bulunan örgüte yakın bir derneğin yöneticilerinden H.A, iddianamede yer alan ifadesinde, terör örgütü FETÖ/PDY'nin gizliliğe büyük önem verdiğini, 17-25 Aralık'tan sonra bunun daha fazla önem kazandığını söyledi.

H.A, ifadesinde, örgütün sözde üst düzey sorumlularına ve kullanacakları elemanlarına kendilerine has özelliklerle donatılmış telefonlara mesajlaşma ve görüşme programları yüklemeye başladığını, bu kapsamda ilk olarak 17-25 Aralık sonrası telefonlara "Kakao Talk" programının yüklendiğini kaydetti.

"Tedbir amaçlı "Eagle" programına geçildi"

Sanık H.A, daha sonra istihbarat birimleri bu programla ilgili çalışmaya başlayınca "ByLock" programının yüklendiğini, bir süre kullandıktan sonra tedbir amacıyla "Eagle" isimli programa geçildiğini belirtti.

Örgütün şifreli programlarının arayüzünün popüler mesajlaşma programlarıyla aynı şekilde olduğunu aktaran H.A. ifadesinde şunları anlattı:

"Polise teslim etmiş olduğum telefonuma 17-25 Aralık sonrasında WhatsApp arayüzlü Eagle programını yüklettim. 26 Ağustos'ta evdeyken Gaziantep'ten geldiğini, isminin Alper olduğunu söyleyen biri, kendisini 'abi'lerin yolladığını ve benimle görüşmek istediğini söyledi. Benim uzun zamandır hizmet hareketinden uzak kaldığımı, beni yeniden yapı içerisinde görmek istediklerini, bunun için telefonuma mesaj programı yükleyeceğini söyledi. Bu yapının neler yapabileceğini 15 Temmuz darbe girişiminde görüp öğrendiğimden dolayı korkup çekinerek itiraz edemedim ve şu teslim ettiğim telefonuma bluetooth ile kendi telefonundan program yolladı.

İşi bittikten sonra bana, 'sana yolladığım program cemaatin kullandığı son program, bu programı kur, ben sana temizleme programı da yolladım, bir tehlike anında hemen temizleme programını kullanarak silebilirsin. Programı kurduktan sonra seninle irtibata geçecekler' dedi. O sıra kendi yanında programı kurmamı bekledi ancak ben huzursuz olduğumdan daha sonra kuracağımı söyledim. Programı yüklemedim ama silmedim de. Bu program Tango ikonu ile birebir aynı. Telefon görsel olarak incelendiğinde kesinlikle normal Tango programı gibi ancak sadece birileri tarafından yüklenen bu program tarafınıza gönderilen şifreyle aktif hale getirilmektedir."

İddianamede, ayrıca adli emanete alınan telefonun "dosyalarım" bölümünde bahsedilen programın yüklü olduğu bilgisine yer verildi.