FETÖ üylerinden "birbirinizi satmayýn" uyarýsý
TOKAT Cumhuriyet Baþsavcýlýðý tarafýndan yürütülen Fethullahçý Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapýlanmasý (FETÖ/PDY) soruþturmasý kapsamýnda 6 aydýr tutuklu bulunan Ý.K. itirafçý oldu. Ý.K. ifadesinde cezaevinde bulunan örgüt üyelerinin, 'Yeniden görevlerinize döneceksiniz konuþup birbirinizi satmayýn, biraz sabýrlý olun çok yakýnda bitecek' þeklinde konuþtuklarýný ifade etti.
- DHA
FETÖ/PDY soruþturmasý kapsamýnda Tokat Çamlýbel T Tipi Cezaevi'nde 6 aydýr tutuklu bulunan Ý.K. etkin piþmanlýk hükümlerinden faydalanarak itirafçý oldu. Ý.K. ifadesinde, "6 ayýdýr Çamlýbel Cezaevinde tutukluyum. Ben FETÖ adlý örgüte mensup idim, ancak cezaevinde kimler olup olmadýðýný bilmediðimden ve ceza evinde birlikte kaldýðýmýz kiþiler devamlý olarak bizlere, 'Bu devran dönecek, sizler dýþarý çýkacaksýnýz, yeniden görevlerinize döneceksiniz konuþup birbirinizi satmayýn, biraz sabýrlý olun çok yakýnda bitecek' þeklinde söyledikleri için bugüne kadar bildiklerini anlatmadým, ancak beni sohbete çaðýran ve telefonuma bylockun yüklenmesine sebep olan kiþinin cezaevinde olmadýðýný öðrenince örgüt tarafýndan kandýrýldýðýmý hissettim. Eþim de tutukluydu, eþim bildiklerini anlatýp serbest kaldý. Ben de piþman oldum ve artýk örgütle tüm baðlarýmý kopardým, tüm bildiklerimi de samimi olarak emniyette ve savcýlýkta anlatýrým. Þu an FETÖ'den tutkulu bir çok kimse ifade vermek istiyor fakat ifadede vereceði þahýslardan çekindiði için anlatamýyor" dedi.
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