FETÖ ve PKK terör örgütü şüphelileri sınırı geçemedi
Edirne'de yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmek isteyen FETÖ ve PKK terör örgütü şüphelisi 3 kişi yakalandı.
- AA
Edirne'de, yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmek isteyen FETÖ ve PKK terör örgütü şüphelisi 3 kişi yakalandı.
Alınan bilgiye göre, 54. Mekanize Piyade Tugayına bağlı hudut birliği askerleri, Pazarkule mevkisinde Yunanistan sınırındaki 1. Derece Askeri Yasak Bölge'de yaptıkları kontrollerde, sınırı yasa dışı yollardan geçmek isteyen 3 kişi tespit etti.
PKK terör örgütü şüphelileri E.D ve R.O ile FETÖ şüphelisi H.P. yakalandı.
Şüphelilerden E.D'nin sahte kimlik kullandığı belirlendi. Şüphelilerin İl Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemleri devam ediyor.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.