Son Dakika Haberleri E-gazete 12Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

İzmir'de FETÖ yalanıyla 2 milyon TL'lik vurgun yapan 3 kişi tutuklandı

İzmir'in Foça İlçesi'nde, telefonla aradıkları kişilere kendilerini polis olarak tanıtıp, 'Telefonunuzda ByLock programı tespit edildi' yalanıyla dolandırdıkları belirlenen 3 kişi tutuklandı.

  • DHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Foça İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, telefonla aradıkları kişileri, kendilerini polis olarak tanıtıp dolandırdığı tespit edilen Mustafa Toz (17) ve Haçim Alaş'ı (18) düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Toz ve Alaş ile birlikte hareket ettiği belirlenen Abdullah Çiftçi (18) ise, Eskişehir'de gözaltına alındı.

Şüphelilerin son bir ayda İzmir, Eskişehir, Şanlıurfa ve Manisa illerinde çok sayıda dolandırıcılık olayına karıştığı, yaklaşık 2 milyon TL'lik vurgun yaptıkları belirlendi. Dolandırıcıların, telefonla aradıkları kişilere, 'Telefonunuzda ByLock programı tespit edildi', 'FETÖ üyesi olduğunuz belirlendi' gibi yalanlar atarak, gerekli parayı vermeleri durumunda kendilerine yardımcı olabileceklerini söyledikleri öğrenildi. Dolandırıcıların bu yolla, Almanya´da emekli olduktan sonra Foça'ya yerleşen M.A ve B.A. isimli emekli bir çiftten 1 milyon TL'nin üzerinde para aldığı ifade edildi.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli tutuklanırken, olayla ilgili 1 kişinin arandığı ifade edildi.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
TEM'DE askeri hareketlilik

TEM'DE askeri hareketlilik

Apple iPhone 8, Apple Watch Series 3 ve iPhone X'i tanıttı

Apple iPhone 8, Apple Watch Series 3 ve iPhone X'i tanıttı

Alibaba'nın kurucusu Jack Ma'nın hikayesi...

Alibaba'nın kurucusu Jack Ma'nın hikayesi...

37 yıl öce bugün darbe yapıldı

37 yıl öce bugün darbe yapıldı

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA