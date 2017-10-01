Kırşehir 1. Asliye Hukuk Mahkemesine dilekçe veren Pınarcıoğlu, iki isminden birisi olan "Gülen" adının değiştirilmesi ya da silinmesini istedi. Şahidiyle katıldığı mahkemede değişiklik gerekçesi kabul edilen Pınarcıoğlu, işlemlerin ardından "Esil Çağlayan" ismiyle hazırlanan yeni kimliğine kavuştu.

Kırşehir Belediyesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü'nde çalışan 24 yaşındaki Pınarcıoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, FETÖ elebaşının soyadıyla aynı olması nedeniyle dedesinin hatırası olan 24 yıllık ismini değiştirdiğini söyledi.

Paralel Devlet Yapılanması soruşturmaları başladığında "Gülen" ismini değiştirmeyi düşündüğünü ifade eden Pınarcıoğlu, 15 Temmuz hain darbe girişiminden sonra bu düşüncesinin pekiştiğini dile getirdi.

İsmini sildirmek ya da değiştirmek için mahkemeye dilekçe verdiğini anlatan Pınarcıoğlu, şöyle konuştu:

"Daha önce ismim Gülen Çağlayan idi. İki ismim vardı. Paralel devlet yapılanması nedeniyle Gülen ismini değiştirmek ya da sildirmek düşüncem vardı. İki ismimden Çağlayan'ı kullanmak istiyordum. FETÖ'nün 15 Temmuz olaylarından sonra kararımı kesinleştirdim. Ülkemize, vatanımıza ve milletimize yapılan hain saldırıdan sonra terör örgütü elebaşının soyadı ile anılmak istemedim. Bu bana bir utanç verdi. Daha çok FETÖ'nün elebaşının soyadı olması ve 'Gülen cemaati' diye kamuoyunda geçmişte adlandırılması bana daha da bir utanç verdi. Adımın bu şekilde anılmasını istemedim hiç bir zaman."

Dedesinin "Gülen" ismini vermesinin de bir hikayesinin olduğunu dile getiren Pınarcıoğlu, şunları kaydetti:

"Gülen ismini dedem, Çağlayan ismimi de babam koydu. Rahmetli dedemin küçükken durumları iyi değilmiş. Çıraklık döneminde Yozgat'ta o dönemlerde şehrin ilk iş kadınlarından adı Gülen olan birine sipariş götürmüş. Kadın, dedemin küçük yaşlardaki o durumuna üzülüyor, yediriyor, içiriyor, giydiriyor ve harçlığını veriyor. Dedem o günden sonra kadına hayran kalıyor. Gülen ismini hep kızına koymak istemiş. Kardeşi ölünce onun adını koymuş. 'İlk kız torunuma onun adını koyacağım' demiş. İlk torunları ben olunca da ismimi öyle koymuş.

Rahmetli dedem yaşasaydı benimle gurur duyardı. Bizler vatanına bağlı insanlar olarak yetiştirildik. Adımın terör örgütü elebaşının soyadıyla anılması beni çok rahatsız etti. Dedem rahmetli oldu, bu durumu duysa ne düşünürdü bilmiyorum ama eminim ki benimle gurur duyardı. FETÖ yüzünden dedemin bana verdiği Gülen isimden vazgeçtim. Onların soyadı ve cemaatiyle anılmak istemediğim için dedemin hatırasından gazgeçtim."