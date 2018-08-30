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Bartın'da FETÖ'ye üye olmak iddiasıyla hakkında yakalama kararı bulunan firari eski subay çıkarıldığı mahkemece tutuklandı

Bartın'da FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak iddiasıyla hakkında yakalama kararı bulunan firari eski subay çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

  • İHA
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Edinilen bilgiye göre, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan arama kararı bulunan ve Kanun Hükmünde Kararname ile meslekten ihraç edilen firari üsteğmen M.K İstanbul’da gözaltına alındı. Akrabasına ait kimlikle yakalanan firari M.K., Bartın İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Bartın'a getirildi. Gözaltına alınan zanlı M.K emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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