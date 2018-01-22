Son Dakika Haberleri 22

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

FETÖ'cü 2 askeri personel teslim oldu

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyesi olduklarını itiraf ederek görev yaptıkları Samsun ve Kayseri'de teslim olan 2 askeri personel, soruşturmanın yürütüldüğü Erzincan'a getirildi.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler'in koruma subayı yüzbaşı Burak Akın'ın itirafçı olup adli kontrolle serbest bırakılmasının ardından daha önce Erzincan'da görev yaptıkları belirlenen, Samsun'da askerlik şubesinde görevli teğmen S.İ ile Kayseri'de görevli astsubay F.Ş, bağlı bulundukları illerin savcılığı ile terörle mücadele şubesine teslim oldu.

FETÖ mensubu olduklarını beyan eden S.İ. ile F.S'nin etkin pişmanlıktan yararlanmak istedikleri ve itirafçı olmak için emniyete ve savcılığa başvurdukları belirtildi.

S.İ. ve F.S, suç tarihinde görev yaptıkları, soruşturmanın yürütüldüğü Erzincan'daki İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesine getirildi.

İfadelerinde FETÖ üyesi olduklarını itiraf eden zanlıların, örgütün TSK'daki kripto yapılanmasına ilişkin önemli bilgiler verdikleri öğrenildi.

Astsubay F.Ş'nin çıkarıldığı nöbetçi mahkemece adli kontrol şartıyla salıverildiği, teğmen S.İ'nin ise emniyetteki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
TSK´dan Reyhanlı ve Kilis için obüslerle misilleme

TSK´dan Reyhanlı ve Kilis için obüslerle misilleme

2 saniye sonra olanlar şoke etti

2 saniye sonra olanlar şoke etti

6000 yılından geldiğini iddia ediyor!

6000 yılından geldiğini iddia ediyor!

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA