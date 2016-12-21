FETÖ'cü 45 akademisyen hakkında hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün akademik yapılanmasına ilişkin İstanbul Üniversitesinde aralarında profesörlerin de bulunduğu 14'ü tutuklu 45 akademisyen hakkında 'silahlı terör örgütü kurmak veya yönetmek' ile 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçlarından 7,5 yıldan 22,5 yıla kadar değişen oranlarda hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı
- DHA
İddianamede, şüphelilerin bazılarının kriptolu haberleşme programı olan ve örgüt mensuplarınca kullanıldığı tespit edilen, "ByLock" kullanıcısı olduğu, örgüt elebaşısı Gülen'in talimatı üzerine Bank Asya hesaplarına para yatırdıkları, şüphelilerin bazılarının evlerinde yapılan aramalarda, örgütün simge parası olarak gösterilen "1 dolar" bulunduğu bilgisine yer verildiği öğrenildi.
22,5 YILA KADAR HAPİS CEZASI TALEP EDİLDİ
Şüpheliler hakkında, "Silahlı terör örgütü kurmak veya yönetmek" ile "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlarından 7,5 yıldan 22,5 yıla kadar değişen oranlarda hapis cezaları istendi.
İDDİANAME MAHKEMEYE GÖNDERİLDİ
Başsavcılığa gönderilen iddianame onaylanarak İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi.
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