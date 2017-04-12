FETÖ'cü 7 eski diyanet çalışanı adliyeye sevk edildi
Bursa'da FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlar kapsamında mesleklerinden ihraç edilen 7 diyanet çalışanı adliyeye sevk edildi.
- İHA
Edinilen bilgiye göre, Bursa İl Müftülüğü'nde Kuran-ı Kerim kursu eğitmenliği ve imamlıktan FETÖ/PDY terör örgütü bağlantısı ile ihraç edilen 7 kişi gözaltına alındı. Bursa polisinin gerçekleştirdiği operasyon kapsamında FETÖ/PDY terör örgütü ile bağlantısı olduğu iddia edilen ve telefonlarından ByLock programı tespit edilen 7 kişi emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.
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