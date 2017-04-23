FETÖ'cü Adil Öksüz'ün gözaltına alındığında kim olduğu biliniyordu

Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki (TSK) FETÖ mensuplarınca organize edilen darbe girişiminin başarısız olması sonrasında Akıncı Hava Üssü'nde yakalanan ancak serbest bırakılmasının ardından kayıplara karışan FETÖ'nün Genelkurmay İmamı Adil Öksüz'ün firarını araştıran müfettişler, Öksüz'ün gözaltında bulunduğu sırada "FETÖ'nün 'mahrem imamı' olduğunun bilindiğini" ortaya çıkardı.

5 POLİS, 5 JANDARMA

Müfettişler, bu tespit sonrasında Öksüz'ün firarıyla ilgili olarak beş emniyet ve beş jandarma görevlisinin görevden el çektirilmesine karar verdi. İçişleri Bakanlığı'nın da kararı onamasının ardından cuma günü 10 görevli açığa alındı.

FETÖ'nün darbe girişimini planlayan lider kadrosu içinde yer alan ve darbe planını son onay için ABD'ye götürdüğü belirlenen Öksüz'ün firarıyla ilgili başlatılan idari soruşturmada önemli bir gelişme yaşandı.

16 Temmuz'da Akıncı Hava Üssü'nde gözaltına alındıktan sonra mahkemeye çıkarılan ve serbest bırakılan Öksüz'ün kayıplara karışması sonrasında İçişleri Bakanlığı, kaçışta ihmali olduğu gerekçesiyle emniyet ve jandarma görevlileri hakkında inceleme başlatmıştı.

Milliyet'in aldığı bilgiye göre, 30 Eylül 2016'dan bu yana çalışmalarını yürüten müfettişler, önemli bir bilgiye ulaştı. Müfettişler, 16 Temmuz'da Kahramankazan'da arazi baktığını gerekçe gösterip mahkemeden serbest kalan Öksüz'ün yakalanıp jandarma karakolunda gözaltında tutulduğu sırada, "FETÖ'nün mahrem imamı" olarak bilindiğini tespit etti. Buna karşın gerekli önlemlerin alınmadığını ortaya çıkaran müfettişler, şüphelinin adli makamlara sevk edilmesi sırasında gerekli işlemlerin yerine getirilmediğini de günışığına çıkardı.

BAKANLIĞA 'ÖZEL YAZI'

Öksüz'ün firarıyla ilgili uzun süredir çalışmalarını yürüten İçişleri Bakanlığı müfettişleri, cuma günü önemli bir adım attı. İnceleme kapsamında bir çok emniyet ve jandarma görevlisinin ifadesine başvurup delilleri araştıran müfettişler, İçişleri Bakanlığı'na özel bir yazı yazarak olayda ihmalleri olduğu ortaya çıkarılan 5'i emniyet, 5'i jandarma olmak üzere toplam 10 görevlinin açığa alınmasını talep etti.

Müfettişler, isimleri belirlenen 10 görevlinin kamu hizmetlerinin sağlanması açısından görevlerinin başında kalmalarında sakınca bulunduğu görüşüne de yer verdi.

EL ÇEKTİRİLDİLER

Müfettişlerin talebi, İçişleri Bakanlığı tarafından uygun bulundu. Bakanlık, müfettişlerin talebini bekletmeksizin Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı'na gönderdi. Her iki kurum, isimleri belirtilen 10 görevliye cuma akşamı geç saatlerde bulundukları görevden el çektirdi.(Ahaber)