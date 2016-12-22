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FETÖ şüphelisi akademisyen çift Yunanistan'a kaçamadan yakalandı

Edirne'nin Keşan ilçesinde yasa dışı yoldan Yunanistan'a kaçma girişimindeki FETÖ şüphelisi akademisyen çift ile göçmen kaçakçılığı yaptığı iddia edilen bir kişi gözaltına alındı.

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Edirne Jandarma Komutanlığı ekipleri, alınan bir ihbar sonucu İstanbul'dan yola çıkan 61 TC 117 plaklı otomobili takibe aldı.

Yenimuhacir beldesinde durdurulan otomobilde sürücü M.D. (44) ile FETÖ ile bağlantılı oldukları gerekçesiyle Gazi Üniversitesinden ihraç edilen akademisyen çift M.U. (44)ile eşi E.U. (38) yakalandı.

Şüpheliler gözaltına alınırken, yanlarında bulunan yaşları 4 ile 7 arasında değişen 3 çocuk yakınlarına teslim edildi.

M.U'nun sorgusunda sürücü M.D'ye yurt dışına kaçırma karşılığı yaklaşık 15 bin avro ödediğini itiraf ettiği öğrenildi.

Bu arada sürücü M.D'nin, önceki gün jandarma tarafından yakalanınca Meriç Nehri'ne atlayarak kaybolan FETÖ şüphelisi M.Z'nin de aralarında olduğu grubu Meriç ilçesine getiren şüphelilerden olduğu belirlendi.

Muhabir : İlker Gürel,Salih BaranYayınlayan : Emine Konuk 17:25 22/12/16

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