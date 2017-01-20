FETÖ'cü Ali Fuat Yılmazer, teröristbaşı Gülen’e övgüler dizmiş

FETÖ'nün binlerce kişiyi dinlediği dönemdeki en etkin isimlerinden Emniyet İstihbarat Daire Başkanlığı C Şube eski Müdürü Ali Fuat Yılmazer'in, Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin yargılandığı davada bahsettiği kitabının detayları ortaya çıktı. “28 Şubat döneminde FETÖ dışındaki gruplara yönelik yaptırımlar sırasında kendisine danışıldığını” itiraf eden Yılmazer, 1996 yılında “İslam'da Mezhepler, Tarikatlar ve Dini Akımlar” isimli kitabında FETÖ ve elebaşı Fetullah Gülen'i öve öve bitirememiş! Yılmazer'in isminin yer almadığı, Emniyet Genel Müdürlüğü İDB Yayınları 53 sıra numarasına sahip kitapta “Fethullah Gülen Grubu” başlığı altında FETÖ'den bahsediliyor.

SİYASETTEN UZAKMIŞ

Yılmazer “Fethullah Gülen, çeşitli medrese ve yörenin tanınmış din adamlarından almış olduğu derslerle ilk eğitimini tamamlamıştır” ifadesiyle tanıttığı Gülen'i şu sözlerle anlatıyor: “Gündelik politikalarla uğraşılmasını doğru bulmayan Fethullah Gülen, 1970 yılında nurcu kesimden ayrılarak müstakil hareket etmeye başlamıştır. Asıl gayenin iman hakikatlarının anlatılması olduğu ve politika ile içli-dışlı olmanın bu gayeye gölge düşürdüğü iddiasıyla, faaliyetlerini daha ziyade öğrenci ve genç kesim üzerinde yoğunlaştırmıştır.”

OKULLARINI DA ÖVDÜ

Yılmazer, Refah Partisi ve diğer cemaatlere kıyım uygulanırken Gülen'in siyasetle ilişkisi olmadığını bu cümlelerle vurgulamaya çalışmış! Yılmazer FETÖ'nün eğitim alanındaki çalışmalarını ise başarı, halkın rağbeti gibi olumlu mesajlar içeren şu cümlelerle anlatıyor: “Özel kolejler açmaya başlayan söz konusu grup, bu sahadaki başarılarıyla faaliyetlerini yurtdışına da taşıma imkanı bulmuş ve büyük çoğunluğu Orta Asya Cumhuriyetlerinde olmak üzere 200'ü aşkın özel okulu faaliyete geçirmiştir.”

ÇİZGİSİNİ KORUDU!

FETÖ'nün medyadaki faaliyetlerinin tamamen eğitim amacıyla olduğu vurgusuyla da örgütü masumlaştırma çabalarına devam eden Yılmazer, “Söz konusu grup eğitim hizmetlerine vermiş olduğu önem kapsamında faaliyetlerini iletişim alanında da yoğunlaştırmış ve bu alanda da önemli atılımlar yapmıştır” demiş! Yılmazer, kitabında, kimi vaazlarında 'canlı bomba olup patlamak istiyorum' diyen, 12 Eylül'de askere selam duran ve pek çok birbiriyle çelişen söylemler kullanan Gülen için “1970'li yıllarda başlamış olduğu çalışmalarını, çizgisini hiç değiştirmeden günümüze kadar getirmeyi başaran Fethullah Gülen” ifadelerini kullandı. 28 Şubat'ta adeta büyümesi için her türlü destek sağlanan, pek çok asker eşi başörtülü olduğu için atılırken TSK'daki mensupları korunan Gülen hakkında Yılmazer'in yazdıkları oldukça çarpıcı: “Ülkemizdeki en geniş tabana hitap ettiği bilinen grup, genelde eğitim düzeyi yüksek şahıslardan oluşmaktadır." (Yeni Şafak)