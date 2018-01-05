FETÖ'cü Ali Öksüz noterde yakalandı
Gaziantep'te, Fetullaçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) üye olmak suçundan aranan Ali Öksüz, polis tarafından noterde yakalandı.
- DHA
'Terör örgütü FETÖ/PDY üyeliği' suçundan hakkında yakalama kararı bulunan Ali Öksüz, akşam saatlerinde İncilipınar Mahallesi'nde bulunan 4'üncü Noter'de işlem yaptırdı.
Notere gelen polisler, Öksüz'ü gözaltına aldı. Ali Öksüz, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi'ne götürüldü.
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