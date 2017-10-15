FETÖ'cü Batmaz, Öksüz'ü hatırlamaya başladı

ABD'nin geçtiğimiz günlerde Türkiye’ye gönderdiği 'Kemal Batmaz’ın ABD’deki mülakatında Gülen ile görüşmeye geldiğini' içeren yazı ardından yeniden ifadesi alınan Batmaz, Adil Öksüz’ü kayınbiraderi Abdülhadi Yıldırım’ın yanında gördüğünü belirtti. Batmaz, Amerikalı görevlilere havalimanında yaptıkları mülakat sırasında Pensilvanya’ya Gülen’i görmek üzere gitmek istediğini söylediğini de doğruladı.

15 Temmuz darbe girişiminin en kilit isimlerinden biri olan, o geceyi darbenin merkezi Akıncı Üssü'nde geçirdiği güvenlik kameralarıyla saptanan Kemal Batmaz'ın 1 Ocak 2016 tarihinde gittiği ABD'de havaalanında kendisini sorgulayan Amerikalı görevlilere "Pensilvanya'da İmam Muhammed Fetullah Gülen'in yanında kalacağı" yolunda ifade verdiği ortaya çıkmıştı.

ABD İç Güvenlik Bakanlığı tarafından 8 Eylül 2017 tarihinde Emniyet Genel Müdürlüğü'ne gönderilen, buradan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na intikal ettikten sonra Akıncı Üssü davasının görüldüğü Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi ileGenelkurmay Ana Karargâh davasının görüldüğü 17. Ağır Ceza Mahkemesi'ne delil olarak iletilen bu belge, bugüne dek darbe girişimini Fetullah Gülen ile doğrudan ilişkilendiren en önemli delillerden biri olma özelliği taşımıştı.

Öksüz ve Batmaz havalimanında birlikte böyle görüntülenmişlerdi

"GÜLEN'İN YANINA GİTMEK İSTERİM"

ABD'nin Türkiye'ye gönderdiği bu yazı ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Kemal Batmaz'ın yeniden ifadesine başvurdu. Batmaz ifadesinde, New Jersey eyaletinde Newark Havalimanı'nda ABD'li görevlilerinin kendisini mülakata aldıklarını kaydetti. İki saat süren mülakat sırasında görevlilerin kendisine gidiş amaçlı sorular sorduğunu ifade eden Batmaz, "Pensilvanya'da Fetullah Gülen ile görüşecek misiniz?" diye bir soru sorulduğunu, kendisinin de, "Fırsat olursa, götüren olur gitmek isterim" diye cevap verdiğini dile getirdi.

"NEDEN SUNGUR'UN ADINI VERMEDİN?"

Görevlilere böyle söylese de 1 Ocak 2016 tarihli ziyaretinde Fetullah Gülen'in yanında kalmak ya da onunla görüşmek üzere Pensilvanya'ya gitmediğini, Mehmet Sungur ile görüşmek için bu ülkeye gittiğini iddia etti. Soruşturma savcısının 'ABD'lilere neden Mehmet Sungur'un ismini vermediğini' sorması üzerine, "Sungur ile görüşmeye geldiğimle ilgili beyanda bulunup bulunmadığımı hatırlamıyorum" dedi.

ADİL ÖKSÜZ'Ü SONUNDA HATIRLADI

Kemal Batmaz ifadesinde, havalimanında çeşitli kereler kameralara takıldığı Adil Öksüz'ü ise tanıdığını ilk kez açıkladı. Batmaz, "Ben önceki savcılık ifadelerimde dil Öksüz'ü tanımadığımı söylemiştim ancak Adil Öksüz'ün kayınbiraderi Abdülhadi Yıldırım ile tanışıyorum. Yıldırım'ın yanına Adil Öksüz'ü bir veya iki kez görmüş olabilirim" dedi.

Darbeden iki gün önce Adil Öksüz ile gerçekleştirdiği Amerika yolculuğu tekrar sorulan Batmaz, "Ben bu seyahatimde de Mehmet sungur ile görüşmeye gittim. Adil Öksüz ile aynı uçakta bulunmamız tesadüftür. Uçakta konuşmadık" iddiasında bulundu.