FETÖ'cü Batmaz'ın ABD'ye teröristbaşı Gülen ile kalacağını söyleyerek girdiği ortaya çıktı

ABD İç Güvenlik Bakanlığının 8 Eylül 2017'de Emniyet Genel Müdürlüğü'ne gönderdiği belgeler, Batmaz'ın FETÖ elebaşı Gülen'i tanımadığı yönündeki ifadalerini çürüttü.

Belgeler, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca Akıncı Üssü davasının görüldüğü Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi ile Genelkurmay Ana Karargah davasının görüldüğü 17. Ağır Ceza Mahkemesine delil olarak iletildi.

Belgede, Batmaz'ın 1 Ocak 2016'da ABD'nin New Jersey eyaletinin Newark Havaalanı'ndaki sorgulamasına yer verildi.

Buna göre, ABD'ye çok sık gidip geldiği görülen ve üzerinde 7 bin ABD doları bulunan ve sorguya alınan Batmaz'a bu parayı nerede kullanacağı soruldu.

Üzerindeki parayı ABD'deki harcamalarında kullanacağını belirten Batmaz, kendisini İsmail Çelik isimli arkadaşının karşılayacağını, bir gece Riviera adlı otelde, ardından da Yavuz Ulusoy isimli arkadaşıyla "İmam Muhammed Fetullah Gülen" ile kalacağını belirtti.

Öksüz ile ABD'ye gitmişti

Batmaz'ın FETÖ'nün "hava kuvvetleri imamı" olduğu belirlenen Adil Öksüz ile 11 Temmuz 2016'da ABD'ye gittiği tespit edilmişti.

Öksüz ile 2 gün sonra Türkiye'ye döndüğüne ilişkin Atatürk Havalimanı'ndaki görüntüleri de ortaya çıkan Batmaz'ın, darbe girişiminin "sır kutusu" Öksüz'den daha etkili bir isim olduğu belirtilmişti.

Görüntülerde, Akıncı davası sanıklarından eski Akıncı Ana Jet Üs Komutanı Hava Tuğgeneral Hakan Evrim'in Batmaz'a baş selamı verdiği ortaya çıkmıştı.

Akıncı davasında inkar etmişti

Batmaz, Akıncı davasındaki savunmasında Öksüz'le Atatürk Havalimanı'nda görüntülenmesinin tamamen tesadüf olduğunu söylerken, üs bölgesine sivil sanıklardan Harun Biniş'le arsa bakmaya gittiği yalanına da başvurmuştu.

"FETÖ elebaşı Fetullah Gülen ile görüşüp, darbe planını onaylattığı" iddialarının sorulması üzerine de Batmaz, "Ben ne Pensilvanya'ya gittim ne orada bir şey onaylattım ne de bu mevzu ile ilgili bir talimat aldım. Yapıldı denen toplantılara iştirak etmedim." yanıtını vermişti.

Batmaz savcılık ifadesinde de FETÖ elebaşı Gülen'i basından tanıdığını ve kendisiyle hiç görüşmediğini iddia etmişti.