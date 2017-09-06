Siirt'te Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Valiliği abluka altına almaya çalışan, aralarında rütbelilerin de bulunduğu 93'ü tutuklu 320 eski askerin yargılandığı davaya devam edildi.

Siirt 2. Ağır Ceza Mahkemesince Adliye Sarayındaki salonların fiziki yetersizliği nedeniyle Siirt Üniversitesi Merkez Yerleşkesi Konferans Salonunda görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar, geniş güvenlik önlemleri altında getirildi.

Eski Siirt 3. Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Ahmet Şimşek duruşmaya katılmazken, eski Siirt 3. Komando Tugay Komutan Yardımcısı Albay Alican Erkiletlioğlu, eski İl Jandarma Komutan Vekili Albay Necati Metin, eski Eruh 2. Komando Tabur Komutanı Yarbay İsmet Çehreli ve bazı tutuklu sanıklar ile tutuksuz sanıklar ve avukatları hazır bulundu.

"Polisi, kaymakamı al" emri

Duruşmada ifade veren tutuksuz sanıklardan eski Siirt 3. Komando Tugay Komutan Yardımcısı emekli Piyade Albay Sedat Özkoç, Eruh ilçesinde görev yapmasına rağmen olay gecesi terör operasyonu için Eruh'taki taburun Siirt'e getirilmesi için önceden kendisine bilgi verilmediğini savundu.

Tugay komutanı Şimşek'in Eruh'taki taburun Siirt'e bir an önce varması için acele ettiğini ifade eden Özkoç, konuyla ilgili kendisini arayan Erkiletlioğlu'na bunun çocuk oyuncağı olmadığını, araçlar geldiğinde taburun araçlara bindirilip gönderileceğini bildirdiğini iddia etti.

Darbe girişimi sırasında Şimşek'in kendisini arayarak, "Sedat, sen Eruh sıkıyönetim komutanısın. Polisi, kaymakamı al, jandarmayı da emrine al." dediğini öne süren Özkoç, konuyu anlamadığını ifade etmesi üzerine Şimşek'in, "Sen anladın."diyerek telefonu yüzüne kapattığını iddia etti.

Bunun üzerine dönemin Eruh İlçe Emniyet Amiri Bedri Yaman ve dönemin Eruh İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Adnan Abdulvahitoğlu'nu arayıp kendilerine durumu anlatarak, nizamiyeden tek bir adamın çıkmayacağını söylediğini aktaran Özkoç, aynı şeyi diğer taburlara da bildirdiğini ve hiç kimsenin emrine uyulmayacağı emrini verdiğini bildirdi.

Olay gecesi dönemin Van Asayiş Kolordu Komutanı Korgeneral İsmail Metin Temel'i arayıp gelişmelerden haberdar ettiğini iddia eden Özkoç, Temel'in emriyle 16 Temmuz 2016'da 3. Komando Tugay Komutanlığı görevini vekaleten yürüttüğünü söyledi.

"Bir evrak geldi, o evrağa uyduk"

Mehmet Sedat Özkoç, 16 Temmuz sabahı 09.00 sıralarında Tugay Komutanı Ahmet Şimşek'i aradığını ve kendisine önceki gece yaşananları sorduğunu anlattı.

Şimşek'e, "Ahmet Paşa, siz ne yaptınız? Şaka gibi." dediğini savunan Özkoç, Şimşek'in bunun üzerine, "Evet, şaka gibi. Bir evrak geldi, o evraka uyduk." dediğini bildirdi.

Özkoç, Şimşek'e bu hareketleriyle bir taburu yaktıklarını söylediğini savundu.

Duruşmaya, sanık avukatlarının savunmalarıyla yarın devam edilecek.

Eski Siirt 3. Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Ahmet Şimşek, yardımcısı Albay Alican Erkiletlioğlu, eski İl Jandarma Komutan Vekili Albay Necati Metin ve eski Eruh 2. Komando Tabur Komutanı Yarbay İsmet Çehreli'nin de aralarında bulunduğu askerler, "Anayasa'yı ihlal", "yasama organına karşı suç", "hükümete karşı suç" ve "silahlı terör örgütü üyeliği" suçlarından yargılanıyor.