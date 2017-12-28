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FETÖ'cü emniyet amirine hapis cezası

Edirne'de yasa dışı yollardan yurt dışına kaçmak isterken yakalanan emniyet amiri, yargılandığı davada 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

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Edirne'de yasa dışı yollardan yurt dışına kaçmak isterken yakalanan emniyet amirine, yargılandığı davada 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

Edirne 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın karar duruşmasına Kocaeli’nde tutuklu bulunan eski emniyet amiri Fatih Mercan, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katılırken, avukatı duruşma salonunda hazır bulundu.

Mercan, savunmasında ByLock kullanıcısı olduğu iddialarını reddetti.

Dosyasında ByLock olduğuna ilişkin bir delil olmadığını ileri süren Mercan, "Kullandığıma ilişkin delil yoktur. Benim kullandığıma dair bir kanıt yoktur. Dosyada aleyhime hiçbir delil yoktur. Ben ByLock kullanmadım. Suçlamaları kabul etmiyorum, tahliyemi istiyorum." dedi.

Mahkeme heyeti, Mercan'a "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası verdi.

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