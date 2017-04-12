FETÖ'cü emniyet müdürü Kobani olaylarına müdahale etmemiş

15 Temmuz başarısız darbe girişimi sonrası meslekten ihraç edilen Karayazı eski Emniyet Müdürü Aykut Töngür, 2 Eylül 2016'da tutuklanarak cezaevine kondu. Örgütün kriptolu haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğu gerekçesiyle Töngür hakkında 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Hazırlanan iddianamede, Aykut Töngür hakkında merkez disiplin kurulunun 3 Mart 2016 tarihinde 'görevin takdir ve yerine getirilmesinde hoşgörü veya savsaklama eylemini' işlediğinden 'kıdem durdurma' cezası verildiğ hatırlatıldı. İddianamede, Aykut Töngür hakkında 7-10 Ekim 2014 tarihleri arasında meydana gelen Kobani protestosu sırasında Karayazı ilçesinde eylemleri sonlardırmak için yerinde müdahale edemediği gerekçesi ile soruşturmaya açıldığı, disiplin soruşturmasında lehte beyanda bulunan tanıklardan N.M.D., A.Y., İ.G., M.A. ve Ö.P.'nin haklarında FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan ayrı soruşturmaları bulunduğu belirtildi. Aykut Töngür'ün terör örgütüne eleman kazandırmak amacı ile hareket ettiği öne sürülen iddianamede, evinde ele geçen FETÖ/PDY'y idestekleyen medya organlarında kamuoyunu etkilemek için diğer medya organlarını 'yalan medyası' olarak nitelendirildiğine yer verildi.

İddianamede, "İdari soruşturma belge örneklerinin incelenmesinde de görüleceği üzere FETÖ/PDY'nin rol aldığı açıkça anlaşılan kamuoyunda Kobani protestoları olarak bilinen eylemler sırasında görev yaptığı yerde yeterli ve etkin müdahale etmediği gerekçesi ile disiplin cezası alışı, şüphelinin savunması ile birlikte dosya kapsamı değerlendirildiğinde üzerine atılı suçları işlediği anlaşılmakla" denildi.

2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dün görülen ilk celsede Aykut Töngür ve avukatı hazır bulundu. Suçlamaları kabul etmeyen Töngür, terör örgütü üyesi olmadığını, ByLock programını yüklemediğini ve kullanmadığını ileri sürdü. Duruşma eksikliklerin giderilmesi için ertelendi.