MİT TIR'ları davasında FETÖ'cü Yüksektepe itirafçı oldu

Yüksektepe, "Bu örgütün üyesi olduğumu kabul ediyorum, pişmanım. Bizi bir robot gibi yetiştirdiler. Kendime ve aileme zarar verdim" dedi. Bildiği FETÖ'cülerin isimlerini savcılığa ve mahkemeye veren Yüksektepe, örgütün tamamen çözülmesi için bu isimleri verdiğini söyledi.

TEŞHİS ETTİM

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki 11'i firari 55 sanıklı davada Yüksektepe, etkin pişmanlıktan faydalanmak istediğini bildirdi. Yüksektepe mahkemede "ByLock kullanıcısı olduğum ve bununla ilgili tanıdığım asker ve sivil şahısların tamamının ismini savcılığa da söyledim. Daha sonra savcılık talimatıyla jandarmaya giderek verdiğim isimleri fotoğraflar üzerinde teşhis ettim" dedi.

ROBOT GİBİ YETİŞTİRDİLER

Sivil FETÖ imamlarıyla önce ankesörlü telefonlardan haberleştiklerini anlatan Yüksektepe " Örgüt hep bizim birşeylerden bilgi edinmemizi engelledi. 'Kuran okuyun, Gülen'in kitabını okuyun' diyerek, bizi robot gibi yetiştirip yönettiler. MİT TIR'larını durduranların tutuklandığı dönemde, çözülmekten korktukları için bize destek verir gibi davrandılar" dedi.

(Sabah)