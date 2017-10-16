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FETÖ'cü 'Fuat Avni' ekibinden Arnavutluk'ta yakalanan isimden flaş talep!

FETÖ'nün 'Fuat Avni' hesabına istihbarat sağlayan trol ekibinden olduğu iddia edilen Aydoğmuş ve ailesi, Arnavutluk'tan siyasi sığınma talebinde bulundu

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Arnavutluk'ta sahte pasaportla Dıraç Liman Sınır Kapısı'nı geçerek İtalya'ya gitmeye çalışırken beraberindeki eşi ve iki çocuğuyla yakalanıp gözaltına alınan Türk vatandaşı Muhammed Yasir Aydoğmuş ve ailesinin, bu ülkeden siyasi sığınma talebinde bulunduğu öğrenildi.

SIĞINMA VE KORUMA TALEBİ 

AA muhabirinin Dıraç Mahkemesinden edindiği belgeye göre, 39 yaşındaki Aydoğmuş, 13 Ekim'de Dıraç Sınır ve Göç Bölge Müdürlüğü'nden, Arnavutluk'a siyasi sığınma ve koruma talebinde bulundu.

Belgeye göre Aydoğmuş'un gözaltına alındığı andan itibaren sözlü olarak sığınma talebinde bulunduğu, ancak bunun yetkililer tarafından işleme alınmadığı ve bu nedenle talebini daha sonra yinelediği kaydedildi.Aydoğmuş'un evrakta sahtecilik nedeniyle görülen adli sürecinin devam edeceği belirtilirken, sığınma talebi ile ilgili sürecin de paralel olarak işleyeceği aktarıldı. Aynı belgede Aydoğmuş'un, yakalandığı sırada sahte pasaport dahil tüm evraklarına el konulduğu için ülke dışına çıkma ihtimali bulunmadığı belirtildi.

Aydoğmuş, karısı ve iki çocuğuyla 8 Ekim'de sahte pasaportla  sınırı geçmeye çalışırken yakalanmış, kendisi gözaltına alınırken, çocuklarının  yaşı küçük olmasından dolayı eşi başkent Tiran'ın Babrru bölgesindeki Yabancılar Kabul Merkezine sevk edilmişti. 

TÜRKİYE TARAFINDAN ARANIYORDU

İnterpol'ün Tiran Ofisi işbirliğinde yürütülen soruşturmada, söz konusu şüpheli hakkında, terör örgütü ile bağlantılı olduğu gerekçesiyle uluslararası yakalama kararı bulunduğu ve Türkiye tarafından arandığı tespit edilmiş, Türkiye'ye iadesine ilişkin gerekli yasal prosedür tamamlanana kadar  gözaltında tutulacağı kaydedilmişti.

Ancak 13 Ekim'de Dıraç Mahkemesi, Dıraç Savcılığının gözaltı  kararını bozarak Aydoğmuş'un tutuksuz yargılanması kararını vermiş, duruma Türkiye'nin Tiran Büyükelçiliği tepki göstererek"şahsın serbest bırakılmasının terörle mücadelede kötü bir örnek olduğu" vurgulanmıştı.

Aydoğmuş'un, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının geçen yıl tespit ettiği, FETÖ'nün Twitter'da propaganda aracı olarak kullandığı "Fuat Avni" hesabına istihbarat sağlayan trol ekibinden olduğu iddia edilmişti

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