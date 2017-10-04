Son Dakika Haberleri E-gazete 4Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

FETÖ'cü Gökhan Sönmezateş'e ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi

Darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik suikast girişimiyle ilgili davada FETÖ'cü Gökhan Sönmezateş'e ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

FETÖ’nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik suikast girişimiyle ilgili davada karar açıklandı. 
 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a 15 Temmuz gecesi Marmaris'te suikast düzenlemeyi planlayan grubun başında olan FETÖ'cü Gökhan Sönmezateş'e ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Marmaray seferleri arıza nedeniyle durdu

Marmaray seferleri arıza nedeniyle durdu

Hangi otomobil hangi ülkenin markası?

Hangi otomobil hangi ülkenin markası?

Pablo Escobar'ın sıra dışı hikayesi

Pablo Escobar'ın sıra dışı hikayesi

'Hacı Murat' tutkusu 25 bin lira harcattı

'Hacı Murat' tutkusu 25 bin lira harcattı

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA