FETÖ'cü Gökhan Sönmezateş'e ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi
Darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik suikast girişimiyle ilgili davada FETÖ'cü Gökhan Sönmezateş'e ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.
FETÖ’nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik suikast girişimiyle ilgili davada karar açıklandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a 15 Temmuz gecesi Marmaris'te suikast düzenlemeyi planlayan grubun başında olan FETÖ'cü Gökhan Sönmezateş'e ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.
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