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Rus kanalý yayýnladý! 3 gün önce FETÖ'cü hain...

Rus kanalý Ren TV, Rus Büyükelçi Karlov'a suikast düzenleyen FETÖ'cü polis Mevlüt Mert Altýntaþ'ýn saldýrýdan 3 gün önce olay mahalline gelip keþif yaptýðýna iliþkin bir görüntü yayýnladý.

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Rusya’nýn Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov’un katili Mevlüt Mert Altýntaþ’ýn saldýrýyý gerçekleþtirdiði yere 3 gün önceden gidip keþif yaptýðý ortaya çýktý.  

 

 

 

Rus kanalý Ren TV, Rus Büyükelçi Karlov'a suikast düzenleyen FETÖ'cü polis Mevlüt Mert Altýntaþ'ýn saldýrýdan 3 gün önce olay mahalline gelip keþif yaptýðýna iliþkin bir görüntü yayýnladý.

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