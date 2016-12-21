Rus kanalý yayýnladý! 3 gün önce FETÖ'cü hain...
Rus kanalý Ren TV, Rus Büyükelçi Karlov'a suikast düzenleyen FETÖ'cü polis Mevlüt Mert Altýntaþ'ýn saldýrýdan 3 gün önce olay mahalline gelip keþif yaptýðýna iliþkin bir görüntü yayýnladý.
Rusya’nýn Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov’un katili Mevlüt Mert Altýntaþ’ýn saldýrýyý gerçekleþtirdiði yere 3 gün önceden gidip keþif yaptýðý ortaya çýktý.
Rus kanalý Ren TV, Rus Büyükelçi Karlov'a suikast düzenleyen FETÖ'cü polis Mevlüt Mert Altýntaþ'ýn saldýrýdan 3 gün önce olay mahalline gelip keþif yaptýðýna iliþkin bir görüntü yayýnladý.
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