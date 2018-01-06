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FETÖ'cü hain, karanlıklar arkasından nasıl takiye yapıldığını Finlandiya televizyonuna anlattı

Finlandiya'nın YLE televizyonu, FETÖ'nün sesi oldu. İstanbul'a gelen YLE ekibi, FETÖ teröristleri ile röportaj gerçekleştirdi. Teröristin ifadeleri, nasıl takiye yaptıklarını gözler önüne serdi.

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15 Temmuz hain darbe girişimi sonrasında başlatılan haklı ve kararlı operasyonlar, FETÖ'yü bitirme noktasına kadar geldi. Hücrelerinde gizli olarak yaşamaya çalışan FETÖ'cüler, kurtuluş ipini Avrupa'da arıyor. Finlandiya'nın önde gelen televizyon kanallarından olan YLE, İstanbul'da FETÖ'cü bir hain ile röportaj gerçekleştirdi.
 
TAKİYECİLİĞE DEVAM EDİYORLAR
 
FETÖ'nün sesi olan Finlandiya'nın YLE televizyonu, kimliği gizli tutulan FETÖ'cü ile yaptığı röportajda, adeta örgütün basın sözcülüğünü yaptı. İçinde bulundukları zor durumu anlatan FETÖ'cü, dinen büyük bir günah olan takiyeyi nasıl hayatlarında kullandıklarını itiraf etti.
 
BAYRAK, SİGARA VE KİMLİK GİZLEME
 
FETÖ'nün en hassas olduğu noktalardan biri olan sigara konusunda, örgüt üyesinden buz gibi bir itiraf geldi.
 
Aracında, içmediği halde sadece görünsün diye sigara tuttuğunu ve dışardan görenlerin "Bu onlardan değildir" imajı vermesi için bulundurduğunu belirten örgüt üyesi, aracın arka kısmında ise Türk bayrağı tuttuğunu, bu sayede kendine "partili" imajı verdiğini söyledi.
 
 
BAYRAK KUTSALLARI YOK
 
15 Temmuz'da vatandaşına mermi sıkan, bayrağı yere düşürmek için her türlü fitneyi, pisliği yapan FETÖ'cüler tarafından yapılan bu açıklama, adeta bir itiraf oldu. Bayrağı sadece "partili gibi görünmek" için aracına taktığını itiraf eden terörist, FETÖ içinde, vatanın, milletin en kutsal değerlerinden olan bayrağı nasıl değersiz gördüklerini ortaya koydu.

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