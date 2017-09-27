FETÖ'cü hainden mahkeme heyetine küstah tehdit: Yarın da siz mağdur olacaksınız

Konya'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında haklarında dava açılan 13'ü tutuklu, 7'si firari 45 sanığın yargılanmasına devam edildi. Tutuklu sanıklardan Berat Alper Kösterit "Bugün mağdurum ve mağduruz, büyük bir ihtimalle yarın da siz mağdur olacaksınız." sözleriyle mahkeme heyetini tehdit etti

Konya 6. Ağır Ceza Mahkemesince, Konya Adliye Sarayında "FETÖ'nün baro yapılanması" davasına ilişkin duruşmada tutuklu ve tutuksuz sanıklar dinlendi.

Tutuklu sanıklardan Berat Alper Kösterit savunmasında, terör örgütüne üye olduğu yönündeki iddiaları reddetti.

Hakkındaki iddialara ilişkin cevap veren Kösterit, "ByLock kullanabilirdim ama kullanmadım. Kullanmış olsam bile akıllı telefona indirilebilen birçok uygulama var. ByLock'ta bu uygulamalardan birisi." dedi.

Kösterit, kendisiyle ilgili hazırlanan internet kullanım raporlarına ilişkin, şunları söyledi:

"İnternette belli sitelere girdiğimle ilgili raporlar gelmiş. Ben zaten cemaatle irtibatlı olduğumu inkar etmedim. O dönemde cemaatin Zaman gazetesi ve Samanyolu televizyonunun da içinde bulunduğu birçok siteye girdim. Twitter'da 'Fuat Avni' hesabını takip ettim. Yalnızca 17-25 Aralık'ta değil, eskiden beri AK Parti'ye muhalifim. Bu zamana kadar da bir oy bile vermedim."

Kösterit'in, mahkeme heyetine hitaben, "Siz burada bu işin ameleleriyle uğraşıyorsunuz. Asıl mücadele bitmiş değil. Bugün mağdurum ve mağduruz, büyük bir ihtimalle yarın da siz mağdur olacaksınız." sözleri üzerine Mahkeme Başkanı, "Burada çok şey söylerdim ama susmayı tercih ediyorum." karşılığını verdi.

Duruşma yarın sanıkların dinlenmesiyle devam edecek.