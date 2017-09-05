FETÖ'cü hainler göz göre göre kaçmış

FETÖ'NÜN üst düzey sorumluları birbirlerine yakın dönemlerde tek tek yurtdışına firar etti. Bu isimlerin yakalanmadan kaçmayı başarmaları tartışmaları da beraberinde getirdi. Yeni Şafak, FETÖ yöneticilerinden bazılarının yurtdışına kaçış süreciyle ilgili ayrıntılara ulaştı. Bunlardan ilki, FETÖ'ye bağlı Bank Asya Yönetim Kurulu Üyesi Ali Çelik. Çelik aslında kaçmadan önce polis takibindeydi. Hakkında 31 Temmuz 2015 günü teknik ve fiziki takip kararı da alınan FETÖ yöneticisi takip edilmeye başlanmıştı. Çelik hakkında düzenlenen takip raporunun biri 9 Ağustos 2015 tarihli. O tutanakta Çelik’in adım adım takip edildiği şu ifadelerle anlaşılıyor:

“Saat 11.47’de hedef şahıs bahse konu adresten çıkarak 34 FD 2625 plaka sayılı araç ile Maltepe sahilyolunu takiben saat 12.02’de ilimiz Üsküdar ilçesi Altunizade Mahallesi Tophanelioğlu Caddesi üzerinde A erkek şahsını da alarak D-100 Karayolunu takiben saat 12.26’da ilimiz Başakşehir ilçesi Ziya Gökalp Mahallesi’nde bulunan MASKO isimli iş merkezi 16-B sokak No:25-27-29 sayılı adreste bulunan Nil Mobilya isimli işyerine girdi.”

SIR DÖRT GÜN

Çelik hakkında tutulan son takip tutanağı ise 20 Ağustos 2015 tarihli. O tutanakta Çelik’in 34 GOZ 34 plakalı siyah bir araçla seyahat ettiği, saat 20:20’de bir erkek şahısla birlikte Maltepe’de Çınar Mahallesi’ndeki bir adrese giriş yaptığı söyleniyor. Arşivde 21-22-23-24 Ağustos günlerinde teknik takip yapılamadığına ilişkin tutanaklar bulunuyor. Ancak POLNET Hudut Kapıları sisteminde şahsın 25 Ağustos'ta Türkiye’yi terk ettiğine ilişkin bilgi var. Takip kararı olmasına rağmen herhangi bir işlem yapılmayan 4 gün içinde Bank Asya’nın tepe ismi firar etti. 

3 Eylül’de kayboldu

FETÖ’nün medya yapılanmasının en önemli isimlerinden biri olan Zaman Gazetesi eski Genel Yayın Yönetmeni Ekrem Dumanlı, polis tarafından en son 1 Eylül 2015’te görüldü. Hakkında tutulan tutanakta şu bilgiler bulunuyor:

“Saat 16.15’te Kanaltürk televizyonundan çıkarak adres önünde toplanmış bulunan yaklaşık 100 kişilik bir gruba hitap ettikten sonra 34 ZS 8890 plaka sayılı siyah renkli aracın arka koltuğuna binerek Büyükdere Caddesi istikametine hareket etti.”

2 ve 3 Eylül günleri hakkında bir gelişme olmadığı resmi yazıyla bildirilen Dumanlı için 3 Eylül’de ‘takip yapılamadığı’ bildiriliyor. Dumanlı zaten o günden sonra sırra kadem bastı. Dumanlı’nın yurtdışına ne zaman veya nasıl kaçtığı bilinmiyor.

Hemen ardından

FETÖ’nün İsrail imamı Harun Tokak da benzer bir süreçle kaçtı. Tokak için 28 Ağustos 2015 ile 10 Eylül arasında takip yapıldı ancak herhangi bir gelişme kaydedilmedi. Kayıtlarda 11-14 Eylül arasında herhangi bir çalışma yapılamadığı bildiriliyor. Takip altında görünen Tokak, 10 Ekim 2015 günü yurtdışına kaçtı.

Polislere baka baka...

FETÖ üst düzey yöneticilerinden Sadettin Başer’in polisin gözü önünde uçağa binerek yurdu terk ettiği ortaya çıktı. Polisin 17 Ağustos 2015 tarihli Başer tutanağında şu ifadeler yer alıyor: “Saat 20:30’da hedef şahsın Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Gidiş Kapısı’ndan girdiği, saat 20:45’te 211 numaralı kapıdan giriş yapan A ve B erkek şahısların hedef şahsın yanına giderek konuştukları, saat 20:55’te hedef şahıs A ve B erkek şahısları ile birlikte bilet kontrolünden geçerek uçağa biniş için kullanılan tünelden giriş yaptıkları...”

Nasıl gittiği meçhûl

Takip altında olmasına rağmen kaçmayı başaran isimlerden biri de geçtiğimiz yıl yurtdışında ölen Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı Başkanı Cemal Uşşak. Emniyet kayıtlarında Uşşak ile ilgili 8 ila 17 Ağustos 2015 arasında ‘Teknik Takip-Tasarrut Çalışmalarının Çok Yoğun Olması Nedeniyle Çalışma Yapılamadığına’ ilişkin bir tutanak bulunuyor. 23 Eylül 2015’te adım adım izlenen Uşşak hakkında tutanakta şu ifadeler yer alıyor:

“Şahıs 34 LN 9569 plakalı aracın sürücüsü olan bayan şahısla birlikte Beylikdüzü ilçesi Marmara Mahallesi Marmara Evleri önüne gelerek bahse konu aracı otoparka park ettikten sonra A26 Bloğa giriş yaptı.” Takip altındaki Uşşak 11 Aralık 2015 günü evine yapılan baskında bulunamadı. Bu süre zarfında Uşşak hakkında takip yapılıp yapılmadığı ise bilinmiyor.

İzlenince topukladı

TUSKON Genel Sekreteri Mustafa Günay hakkında takip kararı 16 Ekim 2015 günü alındı ancak bu karar Emniyete 20 Ekim’de bildirildi. 22 Ekim tarihli tutanakta bir gelişme olmadığı vurgulanırken Günay’ın 12 gün sonra yurtdışına çıktığı anlaşıldı. Örgütün yargı sorumlularından Osman Karakuş ise hakkında takip kararı alınmadan 7 gün önce yurtdışına firar etti.

Gitti geldi yine gitti

FETÖ İstişare Heyeti Üyesi Suat Yıldırım hakkında alınan takip kararının tarihi 07 Ekim 2015. Polis, Yıldırım’ın şehir dışında olması nedeniyle takip yapamadı. Yıldırım, 11 Ağustos 2015 günü yurtdışına gitti. Ancak şahsın Türkiye’ye geldiği ardından 4 Eylül’de tekrar yurtdışına gittiği öğrenildi.

Yalova’da bulunamadı

FETÖ’ye bağlı Kimse Yok Mu Derneği’nin son genel başkanı İsmail Cingöz de takipli kaçaklar arasında. 9 Ağustos 2015 günü Rüzgar Gülü Kır Bahçesi isimli işyerinde olduğu bildirilen Cingöz için bir gün sonra düzenlenen bir takip tutanağı bulunmuyor. Cingöz’ün 11 Ağustos’ta Yalova’ya gitmiş olduğu anlaşıldı ve bu şehrin Emniyeti ile temasa geçildi. Ancak Yalova Emniyeti Cingöz’ün izini bulamadı ve şahsın 24 Eylül günü Belçika pasaportuyla yurtdışına kaçtığı anlaşıldı.



560 gizli ev var

FETÖ’nün 17-25 Aralık sürecinden sonra hakkında soruşturma yürütülen örgüt üyelerini saklamak amacıyla oluşturduğu ‘gaybubet evleri’ sayısının, darbe girişiminin ardından 75’ten 560’a çıktığı tespit edildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ’nün emniyetteki mahrem hizmetler Ankara yapılanması içinde yer aldıkları belirlenen 731 kişi hakkında hazırlanan iddianamede, ‘Garson’ isimli gizli tanığın verdiği SD kartlardaki bilgiler paylaşıldı. 18 Nisan’da savcılığa başvuran ‘Garson’ kod adlı itirafçının verdiği hafıza kartında yaklaşık 4 bin 700 FETÖ mensubunun bilgileri bulunuyor. 17-25 Aralık süreci ve darbe girişiminin ardından meslekten ihraç edilen, açığa alınan ve tutuklanan örgüt mensuplarının durumlarına ilişkin örgütün hazırladığı raporda ‘gaybubet evleri’ne dair şu satırlar dikkat çekti: “Süreç öncesi 75 olmak üzere şu an için öğretmen, öğrenci toplam 560 gaybubetimiz bulunmaktadır. Bunların çoğunluğu akraba ve tanıdıklarında kalmakla birlikte yüzde 25’i gaybubet evlerimizde kalmaktadır. Gaybubet evlerimizin sayısı gittikçe artmaktadır. Öncekilerle birlikte şu an itibarıyla 55 gaybubet evi hesaba katıldığında, gaybubet evlerine verilen Takviye: 55 ev X (1000 kira+1000 iaşe, elektrik, su, gaz, internet) = 110.000 TL (aylık) olacaktır.” (Yeni Şafak)