Son Dakika Haberleri E-gazete 17Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

FETÖ'cü hainlerin kaldığı Sincan Cezaevinden 'hayır' çıktı

Sincan Cezaevi yerleşkesindeki cezaevlerindeki tutukluların anayasa değişikliğine ilişkin halk oylamasında oy kullandığı sandıklardan 5 bin 710 'hayır', bin 127 'evet' oyu çıktı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğüne bağlı Sincan Cezaevi yerleşkesinde bulunan F1, F2, L1, L2 ile T Tipi kapalı cezaevlerinde de tutuklular sandık başına giderek oy kullandı.

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminde yer alan eski Hava Kuvvetleri Komutanı Akın Öztürk ile sözde "Yurtta Sulh Konseyi"nin üyesi oldukları tespit edilen darbeci askerlerin de aralarında bulunduğu F1 ve F2 Nolu cezaevlerinde çoğunlukta "hayır" oyu çıktı. F1 Nolu Cezaevinde 434 "hayır", 25 "evet" oyu verildi. Bu cezaevinde 6 oy geçersiz sayıldı. F2 Nolu Cezaevinde ise 413 "hayır", 18 "evet" oyu kullanılırken 5 oy da geçersiz kabul edildi.

Beş cezaevinde oy veren toplam 6 bin 930 tutukludan 5 bin 710'u "hayır", bin 127'si ise "evet"ten yana tercih yaptı. Oylardan 93'ü ise geçersiz sayıldı.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Türkiye'nin ürettiği helikopteri gören Fransız vatandaşı büyük şaşkınlık yaşadı

Türkiye'nin ürettiği helikopteri gören Fransız vatandaşı büyük şaşkınlık yaşadı

Türkiye'nin 'Evet' coşkusu meydanlara sığmadı

Türkiye'nin 'Evet' coşkusu meydanlara sığmadı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Menderes'in kabrini ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Menderes'in kabrini ziyaret etti

Ters yüz eden bilimsel gerçekler

Ters yüz eden bilimsel gerçekler

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA