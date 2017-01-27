FETÖ'cü hakim Mehmet Ekinci Yalova’da yakalandı
Şike kumpası davası, Odatv davalarının görüldüğü kapatılan özel yetkili 16. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Hakim Mehmet Ekinci Yalova'da yakalandı.
Şike kumpası davası, Odatv davalarının görüldüğü kapatılan özel yetkili 16. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Hakim Mehmet Ekinci Yalova'da yakalandı.
Ekinci, Yargıtay 16 Yargıtay Ceza Dairesi’nde görülen Selam Tevhit kumpası davası kapsamında firari olarak aranıyordu.
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