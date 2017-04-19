Teröristbaşı Gülen'in sözleri talimat değil duaymış

"Paralel Yapı" soruşturmaları kapsamındaki tutukluların tahliyesini kararlaştıran ve meslekten ihraç edilen hakimler Metin Özçelik ile Mustafa Başer, Yargıtay 16. Ceza Dairesinde yargılandıkları davada, esas hakkındaki savunmasına başladı.

Yargıtay Konferans Salonu'ndaki duruşmada heyete, Yargıtay 16. Ceza Dairesi Üyesi Muhsin Şentürk başkanlık etti.

Duruşmada esas hakkındaki savunma için söz verilen Özçelik'in avukatı Önder Durdu, savunma öncesinde kovuşturmanın genişletilmesi taleplerinin sorulmadığını, bunun usul eksiklik olduğunu savunarak, taleplerde bulundu.

Avukat Elkan Albayrak da aynı gerekçelerle tahliyesine karar verilen kişilerin dosyalarının getirtilerek incelenmesi, tanık dinlenmesi, sanıklara ilişkin ByLock incelemesinin bağımsız bilirkişi tarafından yapılması taleplerini iletti.

Kovuşturmanın genişletilmesi taleplerine ilişkin görüşü sorulan Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Kenan Zeybek ise dosya kapsamında bugün 23. duruşmanın yapıldığını, davanın bir yılı aşkın süredir görüldüğünü söyledi.

"Yargılamayı başka mecralara taşıma niyetindeler"

Önceki oturum itibarıyla bin 80 sayfa SEGBİS çözümü bulunduğunu aktaran Zeybek, şöyle konuştu:

"Savunmanın söylemediği bir şey kalmamış. Meslek hayatımda görmediğim kadar reddihakim talebini bu dosyada gördüm. Sağıma döndüm reddi hakim talebi, soluma döndüm reddi hakim talebi. Talep edilmeyen bir şey de kalmadı. Son duruşmada biz de esas hakkındaki mütalaamızı okuduk ve tarafların talebi üzerine esas hakkındaki savunma için süre verildi. Bugün esas hakkındaki savunmaları yapmaları gerekirken, yine talepte bulunuyorlar. Savunmanın, yargılamayı başka mecralara taşıma niyetinin bulunduğu, muhterem mahkemenin yaptığı yargılamayı önemsemediği anlaşılıyor. Taleplerin, dosyaya katkı sağlamayacağı, makul sürede yargılamayı da olumsuz etkileyeceği gerekçesiyle reddine karar verilmesi talep ve mütalaa olunur."

Verilen aranın ardından, mahkeme heyeti kovuşturmanın genişletilmesi taleplerinin reddine karar verdi.

Daha sonra esas hakkındaki savunmasına başlayan sanık Metin Özçelik, bu dosyadan ceza alması halinde kararı temyiz edeceklerini, Anayasa Mahkemesine ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine gideceklerini yargılamanın başında dile getirdiğini ve bunun kendileri için bir hak olduğunu ifade etti.

Yargı yetkisini kullanması nedeniyle burada bulunduğunu öne süren Özçelik, FETÖ'nün terör örgütü olduğuna ilişkin unsurların kendisiyle ilgili suç tarihinde oluşup oluşmadığına bakılması gerektiğini söyledi.

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in daha önce yargılandığını ve beraat ettiğini aktaran Özçelik, iddianamede talimat olduğu belirtilen sözlerini kendisinin bir dua olarak gördüğünü, bunun da kendisine ulaştığına dair delil bulunmadığını ileri sürdü.

Özçelik, Gülen'in "Devletin kılcal damarlarına sızın" şeklindeki sözlerinin de ne zaman, nerede söylendiğinin, ona ait olup olmadığının belirlenemediğini savundu.

Bir mahkeme kararıyla hükümeti cebir ve şiddetle devirme suçunun işlenemeyeceğini ifade eden Özçelik, "Paralel yapı" soruşturması kapsamındaki tutukluların reddihakim taleplerini kabul eden kararını okudu.

Bu talepleri, geç saate kadar incelediğini ve bir kısmını evde yazdığını anlatan Özçelik, görev yaptığı mahkeme katibinin, "kararın önceden yazıldığı ve flaş bellekle getirildiği" yönündeki ifadesinin baskı altında alındığını, katibin daha sonra bu ifadeyi düzelttiğini iddia etti.

Duruşma öğleden sonra devam edecek.