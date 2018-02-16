FETÖ'cü Ilıcak ve Altan kardeşlere müebbet hapis cezası verildi FETÖ kapsamında yargılanan Altan kardeşler ve Nazlı Ilıcak'ın da aralarında bulunduğu tutuklu 6 sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.