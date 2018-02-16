FETÖ'cü Ilıcak ve Altan kardeşlere müebbet hapis cezası verildi
FETÖ kapsamında yargılanan Altan kardeşler ve Nazlı Ilıcak'ın da aralarında bulunduğu tutuklu 6 sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.
- AA
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