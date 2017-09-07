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FETÖ'cü Karakuş, bomba yağdırma talimatlarının yer aldığı kule konuşmalarını inkar etti

Darbe girişiminin komuta merkezi olan Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 486 sanık hakkında açılan davada, sanıklardan FETÖ'cü Akın Öztürk'ün pilot damadı FETÖ'cü eski Yarbay Hakan Karakuş'un çapraz sorgusu yapıldı. Darbe girişimi gecesi Ankara'ya bomba yağdıran uçakları kuleden yönlendiren Karakuş, iddianameye giren kule konuşmalarını kabul etmedi.

  • DHA
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Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Sincan Cezaevi Yerleşkesindeki duruşma salonunda görüler dava, dün savunması tamamlanan sanık Hakan Karakuş'un çapraz sorgusuyla devam etti. Kuleden, 15 Temmuz gecesi, Ankara'da uçan uçaklarla darbeciler arasında irtibatı sağladığı ve aldığı emir doğrultusunda uçakları yönlendirdiği iddia edilen sanık Karakuş'a iddianameye giren konuşmaları okundu.
 
İşte sanık Karakuş'un, sanıklardan Akıncı Üssü Harekat eski Komutanı Kurmay Albay Ahmet Özçetin'le yaptığı konuşma:
 
"AHMET ÖZÇETİN: efendim 
 
HAKAN  KARAKUŞ:  ee  2  tane  helikopter  geliyor  kule  karşısına  inecek komutanım 
 
AHMET ÖZÇETİN: tamam okey içindekileri yuvaya gidecek onlar 
 
HAKAN KARAKUŞ: tamam komutanım
 
AHMET ÖZÇETİN: yuva 4 e
 
HAKAN KARAKUŞ: tamam komutanım
 
AHMET ÖZÇETİN: hadi görüşürüz
 
Sanık Karakuş'un, diğer sanıklardan Akıncı Üssü Komutanı Hakan Evrim'le yaptığı konuşma ise şöyle: 
 
HAKAN KARAKUŞ: evet
 
HAKAN EVRİM: hakan 
 
HAKAN KARAKUŞ: buyrun
 
HAKAN EVRİM: napıyosun sen orda 
 
HAKAN KARAKUŞ: ıııı hareket komutanı buraya gelmemi söyledi
 
HAKAN  EVRİM:  tamam  hakan  ııı  uçak  varmı  havada  ankara  üzerinde devamlı uçak olacak 
 
HAKAN KARAKUŞ: var komutanım 
 
HAKAN EVRİM: tamam ııı şey süratli şey geçsin 
 
HAKAN KARAKUŞ: tamam komutanım
 
HAKAN EVRİM: tacize devam 
 
HAKAN KARAKUŞ: tamam komutanım
 
HAKAN EVRİM: peyder pey kaldır
 
HAKAN KARAKUŞ: tamam komutanım
 
HAKAN EVRİM: hadi
 
HAKAN KARAKUŞ: tamam komutanım 
 
FETÖ'cü KARAKUŞ: KONUŞMALAR BANA AİT DEĞİL
 
Konuşmaları okuyan Mahkeme Başkanı Selfet Giray, sanık Hakan Karakuş'a "Bu konuşmalar size mi ait?" diye sordu. Karakuş, konuşmaları kendisinin yapmadığını iddia ederek, "Benim adımı kullanmış olabilirler. Bunu kesinlikle kabul etmiyorum. Düzmece. Ben yapmışım gibi yazılmış" dedi. 
 
KENDİSİ OLDUĞUNU KABUL ETTİ, ZAMANI KABUL ETMEDİ 
 
Mahkeme Başkanı Giray, daha sonra sanık Karakuş'a, Akıncı Üssü'ndeki güvenlik kamerası görüntülerini izletti. 141. Filo'daki görüntülerin kendisine ait olduğunu kabul eden sanık Karakuş, 15 Temmuz günü saat 16.07'de 143. Filo'daki görüntüsüyle ilgili "Bu saatte 143. Filo'ya gitmediğim için bu kişi 'Ben değilim' diyeceğim. Ancak görüntüler 14 Temmuz'a aitse bu kişi benim. Çünkü ben 15 Temmuz günü 143. Filo'ya gitmedim" dedi. Sanık Karakuş, Mahkeme Başkanı Giray'ın "Emin misiniz?" sorusuna ise "Evet eminim" diye yanıt verdi.
 
'YORUM SORUSU' TARTIŞMASI
 
Sanık Karakuş, "Bu darbeyi kim yaptı?" sorusuna "Bu soru, yorum sorusu" diye karşılık verdi; ancak müşteki avukatları, sanığa darbe girişimi gecesi uçakların kalktığı 141. Filo'nun komutanı olarak olayların içinde olması nedeniyle bu soruya cevap verebileceğini söyledi. Sanık Karakuş ise kendisinin de darbenin mağduru olduğunu ve 15 Temmuz günü yaşananların bir darbe olduğunu çok geç öğrendiğini ileri sürererk, "Bu sorunun cevabını gerçekten bilmiyorum. Avukatlar sanki bunu cevabını biliyormuşum gibi davranıyor. Gerçekten bilmiyorum" diye konuştu. 

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